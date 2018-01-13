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"حجاج الشيباني" يخطف الأول في "مسابقة الطبع"

بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حقق "حجاج سعد مفلح الشيباني" المركز الأول في مسابقة الطبع عقب فوزه في المرحلة الثانية والأخيرة التي أقيمت اليوم السبت بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وجاء "ناصر فراج عجب السبيعي" في المركز الثاني، فيما حقق "نواف الفديع شباب الشيباني" المركز الثالث.

ودخل المتسابقون في منافسة على ثلاثة أشواط وهي: النفق (يطلب من كل راعي المرور من خلاله)، والمشالع (مع تبديل العصى)، وتنويخ الرحول (إلزام المشارك بتنويخ رحوله وسط الميدان).

وكان الخماسي المشارك اليوم قد تأهل الأسبوع الماضي من ضمن 11 منقية، بعد حصولهم على المراكز الخمسة الأولى في المرحلة الأولى من المسابقة، والتي ضمت أربعة أشواط هي: عقبة الراكب إبله بالرحول، وعقبة الراكب إبله بالرجل، والمضيق (مدخل ضيق في سور من الخرسانات البلاستيكية)، والمشالع.

وترتكز مسابقة الطبع على سلوك الإبل واستجابتها للأصوات وسرعة انقيادها لنداء راعيها والانسياق خلفه والسير في أضيق الطرقات واستجابتها بعد قيادتها من الرحول.

واستحدثت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منذ نسخته الثانية مسابقة "طبع الإبل"، وتهتم هذه الفعالية بعرض مهارات الطبع المذهلة للإبل، إذ تستهدف المهتمين والمدربين لطباع الإبل في ميدان الملك عبدالعزيز للإبل، كما تم إضافة مرحلة "النفق" في النسخة الحالية.
والفائزون في المرحلة الثانية والأخيرة في مسابقة الطبع هم: حجاج سعد مفلح الشيباني، وناصر فراج عجب السبيعي، ونواف الفديع شباب الشيباني، وذيب الفديع شباب العتيبي، وفهد برزيل سرحان الرشيدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حجاج الشيباني" يخطف الأول في "مسابقة الطبع"
سبق

حقق "حجاج سعد مفلح الشيباني" المركز الأول في مسابقة الطبع عقب فوزه في المرحلة الثانية والأخيرة التي أقيمت اليوم السبت بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وجاء "ناصر فراج عجب السبيعي" في المركز الثاني، فيما حقق "نواف الفديع شباب الشيباني" المركز الثالث.

ودخل المتسابقون في منافسة على ثلاثة أشواط وهي: النفق (يطلب من كل راعي المرور من خلاله)، والمشالع (مع تبديل العصى)، وتنويخ الرحول (إلزام المشارك بتنويخ رحوله وسط الميدان).

وكان الخماسي المشارك اليوم قد تأهل الأسبوع الماضي من ضمن 11 منقية، بعد حصولهم على المراكز الخمسة الأولى في المرحلة الأولى من المسابقة، والتي ضمت أربعة أشواط هي: عقبة الراكب إبله بالرحول، وعقبة الراكب إبله بالرجل، والمضيق (مدخل ضيق في سور من الخرسانات البلاستيكية)، والمشالع.

وترتكز مسابقة الطبع على سلوك الإبل واستجابتها للأصوات وسرعة انقيادها لنداء راعيها والانسياق خلفه والسير في أضيق الطرقات واستجابتها بعد قيادتها من الرحول.

واستحدثت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منذ نسخته الثانية مسابقة "طبع الإبل"، وتهتم هذه الفعالية بعرض مهارات الطبع المذهلة للإبل، إذ تستهدف المهتمين والمدربين لطباع الإبل في ميدان الملك عبدالعزيز للإبل، كما تم إضافة مرحلة "النفق" في النسخة الحالية.
والفائزون في المرحلة الثانية والأخيرة في مسابقة الطبع هم: حجاج سعد مفلح الشيباني، وناصر فراج عجب السبيعي، ونواف الفديع شباب الشيباني، وذيب الفديع شباب العتيبي، وفهد برزيل سرحان الرشيدي.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
07:50 PM

"حجاج الشيباني" يخطف الأول في "مسابقة الطبع"

بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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نافل السبيعي - رماح
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10,348

حقق "حجاج سعد مفلح الشيباني" المركز الأول في مسابقة الطبع عقب فوزه في المرحلة الثانية والأخيرة التي أقيمت اليوم السبت بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وجاء "ناصر فراج عجب السبيعي" في المركز الثاني، فيما حقق "نواف الفديع شباب الشيباني" المركز الثالث.

ودخل المتسابقون في منافسة على ثلاثة أشواط وهي: النفق (يطلب من كل راعي المرور من خلاله)، والمشالع (مع تبديل العصى)، وتنويخ الرحول (إلزام المشارك بتنويخ رحوله وسط الميدان).

وكان الخماسي المشارك اليوم قد تأهل الأسبوع الماضي من ضمن 11 منقية، بعد حصولهم على المراكز الخمسة الأولى في المرحلة الأولى من المسابقة، والتي ضمت أربعة أشواط هي: عقبة الراكب إبله بالرحول، وعقبة الراكب إبله بالرجل، والمضيق (مدخل ضيق في سور من الخرسانات البلاستيكية)، والمشالع.

وترتكز مسابقة الطبع على سلوك الإبل واستجابتها للأصوات وسرعة انقيادها لنداء راعيها والانسياق خلفه والسير في أضيق الطرقات واستجابتها بعد قيادتها من الرحول.

واستحدثت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منذ نسخته الثانية مسابقة "طبع الإبل"، وتهتم هذه الفعالية بعرض مهارات الطبع المذهلة للإبل، إذ تستهدف المهتمين والمدربين لطباع الإبل في ميدان الملك عبدالعزيز للإبل، كما تم إضافة مرحلة "النفق" في النسخة الحالية.
والفائزون في المرحلة الثانية والأخيرة في مسابقة الطبع هم: حجاج سعد مفلح الشيباني، وناصر فراج عجب السبيعي، ونواف الفديع شباب الشيباني، وذيب الفديع شباب العتيبي، وفهد برزيل سرحان الرشيدي.

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