تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً مع منتخب أوغندا (فريق أول) سلبياً، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020). ودخل المدير الفني سعد الشهري، اللقاء بقائمة مكونة من: محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، أيمن الخليف، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، عبدالله الحمدان. في حين أجرى بين شوطي المباراة عدة تبديلات بدخول أمين البخاري بدلاً عن محمد الربيعي، وخالد الدبيش بدلاً عن عبدالباسط هندي، وحمد اليامي بدلاً عن سعود عبدالحميد، وعبدالله حسون بدلاً عن ياسر الشهراني، وناصر العمران بدلاً عن علي الحسن، وتركي العمار بدلاً عن سلمان الفرج، ومختار علي بدلاً عن سامي النجعي، وأيمن يحيى بدلاً عن أيمن الخليف، وخالد الغنام بدلاً عن عبدالرحمن غريب، وعبدالرحمن اليامي بدلاً عن عبدالله الحمدان. يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

الأخضر الأولمبي يتعادل سلبياً في ودية أوغندا استعداداً للألعاب الأولمبية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-02 تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً مع منتخب أوغندا (فريق أول) سلبياً، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).



ودخل المدير الفني سعد الشهري، اللقاء بقائمة مكونة من: محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، أيمن الخليف، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، عبدالله الحمدان.



في حين أجرى بين شوطي المباراة عدة تبديلات بدخول أمين البخاري بدلاً عن محمد الربيعي، وخالد الدبيش بدلاً عن عبدالباسط هندي، وحمد اليامي بدلاً عن سعود عبدالحميد، وعبدالله حسون بدلاً عن ياسر الشهراني، وناصر العمران بدلاً عن علي الحسن، وتركي العمار بدلاً عن سلمان الفرج، ومختار علي بدلاً عن سامي النجعي، وأيمن يحيى بدلاً عن أيمن الخليف، وخالد الغنام بدلاً عن عبدالرحمن غريب، وعبدالرحمن اليامي بدلاً عن عبدالله الحمدان.



يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 09:58 PM

الأخضر الأولمبي يتعادل سلبياً في ودية أوغندا استعداداً للألعاب الأولمبية ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد





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تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً مع منتخب أوغندا (فريق أول) سلبياً، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).



ودخل المدير الفني سعد الشهري، اللقاء بقائمة مكونة من: محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، أيمن الخليف، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، عبدالله الحمدان.



في حين أجرى بين شوطي المباراة عدة تبديلات بدخول أمين البخاري بدلاً عن محمد الربيعي، وخالد الدبيش بدلاً عن عبدالباسط هندي، وحمد اليامي بدلاً عن سعود عبدالحميد، وعبدالله حسون بدلاً عن ياسر الشهراني، وناصر العمران بدلاً عن علي الحسن، وتركي العمار بدلاً عن سلمان الفرج، ومختار علي بدلاً عن سامي النجعي، وأيمن يحيى بدلاً عن أيمن الخليف، وخالد الغنام بدلاً عن عبدالرحمن غريب، وعبدالرحمن اليامي بدلاً عن عبدالله الحمدان.



يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.