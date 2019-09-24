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الأحوال المدنية: 16 مليون عملية لكل الخدمات خلال عام

إصدار الهوية الوطنية للرجال والنساء في الصدارة

حققت الأحوال المدنية أرقامًا مميزة على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة حول المملكة، ومن خلال خدماتها الميدانية، خلال نهاية العام الهجري 1440 هـ.

وكشفت الأحوال المدنية عن عدد عملياتها المنجزة، التي كسرت حاجز 16 مليون عملية بكل الخدمات بإجمالي بلغ ( 16,371,797) فيما بلغ عدد بطاقات الهوية الوطنية التي تم إصدارها ( 2,354,016 ) بطاقة (للرجال والنساء)، وتم إصدار ( 896,557 ) سجل أسرة حتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي.

وعلى مستوى الخدمات الميدانية المقدمة للمواطنين والمواطنات، فقد وصل عدد الزيارات في العام الماضي لـ ( 917) زيارة لمختلف المحافظات والمراكز في مناطق المملكة، فضلاً عن كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات.

وتعكس هذه الأرقام حجم العمل المؤسسي المنظم داخل القطاع، والإنتاجية العالية التي يقدمها منسوبو الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة، واستمرار تضافر الجهود والتنسيق المثمر بين الجهات ذات الاختصاص.

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الأحوال المدنية: 16 مليون عملية لكل الخدمات خلال عام
سبق

حققت الأحوال المدنية أرقامًا مميزة على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة حول المملكة، ومن خلال خدماتها الميدانية، خلال نهاية العام الهجري 1440 هـ.

وكشفت الأحوال المدنية عن عدد عملياتها المنجزة، التي كسرت حاجز 16 مليون عملية بكل الخدمات بإجمالي بلغ ( 16,371,797) فيما بلغ عدد بطاقات الهوية الوطنية التي تم إصدارها ( 2,354,016 ) بطاقة (للرجال والنساء)، وتم إصدار ( 896,557 ) سجل أسرة حتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي.

وعلى مستوى الخدمات الميدانية المقدمة للمواطنين والمواطنات، فقد وصل عدد الزيارات في العام الماضي لـ ( 917) زيارة لمختلف المحافظات والمراكز في مناطق المملكة، فضلاً عن كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات.

وتعكس هذه الأرقام حجم العمل المؤسسي المنظم داخل القطاع، والإنتاجية العالية التي يقدمها منسوبو الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة، واستمرار تضافر الجهود والتنسيق المثمر بين الجهات ذات الاختصاص.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:01 PM

الأحوال المدنية: 16 مليون عملية لكل الخدمات خلال عام

إصدار الهوية الوطنية للرجال والنساء في الصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت الأحوال المدنية أرقامًا مميزة على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة حول المملكة، ومن خلال خدماتها الميدانية، خلال نهاية العام الهجري 1440 هـ.

وكشفت الأحوال المدنية عن عدد عملياتها المنجزة، التي كسرت حاجز 16 مليون عملية بكل الخدمات بإجمالي بلغ ( 16,371,797) فيما بلغ عدد بطاقات الهوية الوطنية التي تم إصدارها ( 2,354,016 ) بطاقة (للرجال والنساء)، وتم إصدار ( 896,557 ) سجل أسرة حتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي.

وعلى مستوى الخدمات الميدانية المقدمة للمواطنين والمواطنات، فقد وصل عدد الزيارات في العام الماضي لـ ( 917) زيارة لمختلف المحافظات والمراكز في مناطق المملكة، فضلاً عن كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات.

وتعكس هذه الأرقام حجم العمل المؤسسي المنظم داخل القطاع، والإنتاجية العالية التي يقدمها منسوبو الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة، واستمرار تضافر الجهود والتنسيق المثمر بين الجهات ذات الاختصاص.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,969
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,108
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,094
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,676

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