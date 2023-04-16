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بالمرحلة الثانية للوباء .. المغرب تسجل 125 إصابة جديدة  بكورونا

"الصحة" قالت إن إجمالي المصابين 2024 شخصًا والمتعافين 229 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى مساء اليوم إلى 2024 حالة، في حين وصلت الوفيات إلى 127 شخصًا أي بزيادة حالتين في الفترة نفسها، وفقًا لسكاي نيوزعربية.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن عدد المتعافين وصل إلى 229 حالة، فيما قال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، الثلاثاء، في البرلمان إن المغرب "مازال متحكمًا في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا حتى الآن، إذ لا تزال في المرحلة الثانية من مراحل انتشار الوباء".

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب "مكنت من تفادي الأسوأ، وتجنب 6000 حالة وفاة كما قدرت الدراسات".

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي وحتى 20 إبريل الحالي، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين إلى الخروج من منازلهم، وسارع بإغلاق المدارس قبل ذلك، وإعلان حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق المجال الجوي.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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بالمرحلة الثانية للوباء .. المغرب تسجل 125 إصابة جديدة  بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى مساء اليوم إلى 2024 حالة، في حين وصلت الوفيات إلى 127 شخصًا أي بزيادة حالتين في الفترة نفسها، وفقًا لسكاي نيوزعربية.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن عدد المتعافين وصل إلى 229 حالة، فيما قال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، الثلاثاء، في البرلمان إن المغرب "مازال متحكمًا في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا حتى الآن، إذ لا تزال في المرحلة الثانية من مراحل انتشار الوباء".

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب "مكنت من تفادي الأسوأ، وتجنب 6000 حالة وفاة كما قدرت الدراسات".

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي وحتى 20 إبريل الحالي، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين إلى الخروج من منازلهم، وسارع بإغلاق المدارس قبل ذلك، وإعلان حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق المجال الجوي.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:43 AM

بالمرحلة الثانية للوباء .. المغرب تسجل 125 إصابة جديدة  بكورونا

"الصحة" قالت إن إجمالي المصابين 2024 شخصًا والمتعافين 229 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى مساء اليوم إلى 2024 حالة، في حين وصلت الوفيات إلى 127 شخصًا أي بزيادة حالتين في الفترة نفسها، وفقًا لسكاي نيوزعربية.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن عدد المتعافين وصل إلى 229 حالة، فيما قال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، الثلاثاء، في البرلمان إن المغرب "مازال متحكمًا في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا حتى الآن، إذ لا تزال في المرحلة الثانية من مراحل انتشار الوباء".

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب "مكنت من تفادي الأسوأ، وتجنب 6000 حالة وفاة كما قدرت الدراسات".

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي وحتى 20 إبريل الحالي، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين إلى الخروج من منازلهم، وسارع بإغلاق المدارس قبل ذلك، وإعلان حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق المجال الجوي.

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