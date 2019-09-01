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مختصة سلوكية: الضرب للطلبة المهملين والمشاغبين غير فعال وله آثار سلبية

"الأحمري" لـ"سبق": يزيد السلوك الإجرامي ويؤثر على التحصيل الأكاديمي

عارضت طبيبة مختصة في نمو وسلوك الأطفال، الأصوات التي تنادي بإعادة استخدام العقاب البدني "الضرب" للطلبة المهملين والمشاغبين؛ لعدم فعاليتها ولما لها من آثار سلبية على الأطفال من الناحية الاجتماعية، والمعرفية والإدراكية، مشددة على أن العقوبة البدنية للطلبة غير فعالة ومضرة.

وقالت استشاري نمو وسلوكيات الأطفال فاطمة الأحمري، لـ"سبق": إن "هذا الموضوع يكثر حوله الجدل مؤخراً من قبل التربويين والآباء، والذي يقودنا بدوره إلى موضوع آخر وهو ما الفرق بين العقوبة البدنية التي يقوم بها المربي، ليحدث ألماً للطالب وليس إصابة بدنية ‏أو إعاقة، بل بهدف لتصحيح سلوك سلبي أو السيطرة عليه، وبين الإيذاء الجسدي للطفل".

وأوضحت أن الجواب هو أنه يصعب جداً وضع خط فاصل بين العقوبة البدنية والإيذاء، ولا يمكن تحديد معيار للضرب الآمن، كما لا يمكن اكتشاف نية الفاعل لهذا السلوك غضب أم تأديب‏.

وأشارت "الأحمري" إلى أنه يجب على المختصين التأكيد على ضرورة منع استخدام سلوك الضرب من قبل التربويين تجاه الطلبة والطالبات، والاكتفاء بضبط السلوك بطريقة تربوية وليس جسدية، ومحاولة توضيح المقبول والمرفوض في البيئة التعليمية؛ نظراً لارتباط العقوبة البدنية بازدياد العنف لدى الطلبة، ‏وزيادة السلوك المعادي للمجتمع، وانخفاض جودة العلاقة بين المعلمين والطلاب، كذلك زيادة احتمالية السلوك الإجرامي لدى الطالب في المستقبل، أيضاً انخفاض الصحة النفسية ومعها التحصيل الأكاديمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختصة سلوكية: الضرب للطلبة المهملين والمشاغبين غير فعال وله آثار سلبية
سبق

عارضت طبيبة مختصة في نمو وسلوك الأطفال، الأصوات التي تنادي بإعادة استخدام العقاب البدني "الضرب" للطلبة المهملين والمشاغبين؛ لعدم فعاليتها ولما لها من آثار سلبية على الأطفال من الناحية الاجتماعية، والمعرفية والإدراكية، مشددة على أن العقوبة البدنية للطلبة غير فعالة ومضرة.

وقالت استشاري نمو وسلوكيات الأطفال فاطمة الأحمري، لـ"سبق": إن "هذا الموضوع يكثر حوله الجدل مؤخراً من قبل التربويين والآباء، والذي يقودنا بدوره إلى موضوع آخر وهو ما الفرق بين العقوبة البدنية التي يقوم بها المربي، ليحدث ألماً للطالب وليس إصابة بدنية ‏أو إعاقة، بل بهدف لتصحيح سلوك سلبي أو السيطرة عليه، وبين الإيذاء الجسدي للطفل".

وأوضحت أن الجواب هو أنه يصعب جداً وضع خط فاصل بين العقوبة البدنية والإيذاء، ولا يمكن تحديد معيار للضرب الآمن، كما لا يمكن اكتشاف نية الفاعل لهذا السلوك غضب أم تأديب‏.

وأشارت "الأحمري" إلى أنه يجب على المختصين التأكيد على ضرورة منع استخدام سلوك الضرب من قبل التربويين تجاه الطلبة والطالبات، والاكتفاء بضبط السلوك بطريقة تربوية وليس جسدية، ومحاولة توضيح المقبول والمرفوض في البيئة التعليمية؛ نظراً لارتباط العقوبة البدنية بازدياد العنف لدى الطلبة، ‏وزيادة السلوك المعادي للمجتمع، وانخفاض جودة العلاقة بين المعلمين والطلاب، كذلك زيادة احتمالية السلوك الإجرامي لدى الطالب في المستقبل، أيضاً انخفاض الصحة النفسية ومعها التحصيل الأكاديمي.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
06:43 PM

مختصة سلوكية: الضرب للطلبة المهملين والمشاغبين غير فعال وله آثار سلبية

"الأحمري" لـ"سبق": يزيد السلوك الإجرامي ويؤثر على التحصيل الأكاديمي

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فهد الغبيوي - الرياض
28
3,576

عارضت طبيبة مختصة في نمو وسلوك الأطفال، الأصوات التي تنادي بإعادة استخدام العقاب البدني "الضرب" للطلبة المهملين والمشاغبين؛ لعدم فعاليتها ولما لها من آثار سلبية على الأطفال من الناحية الاجتماعية، والمعرفية والإدراكية، مشددة على أن العقوبة البدنية للطلبة غير فعالة ومضرة.

وقالت استشاري نمو وسلوكيات الأطفال فاطمة الأحمري، لـ"سبق": إن "هذا الموضوع يكثر حوله الجدل مؤخراً من قبل التربويين والآباء، والذي يقودنا بدوره إلى موضوع آخر وهو ما الفرق بين العقوبة البدنية التي يقوم بها المربي، ليحدث ألماً للطالب وليس إصابة بدنية ‏أو إعاقة، بل بهدف لتصحيح سلوك سلبي أو السيطرة عليه، وبين الإيذاء الجسدي للطفل".

وأوضحت أن الجواب هو أنه يصعب جداً وضع خط فاصل بين العقوبة البدنية والإيذاء، ولا يمكن تحديد معيار للضرب الآمن، كما لا يمكن اكتشاف نية الفاعل لهذا السلوك غضب أم تأديب‏.

وأشارت "الأحمري" إلى أنه يجب على المختصين التأكيد على ضرورة منع استخدام سلوك الضرب من قبل التربويين تجاه الطلبة والطالبات، والاكتفاء بضبط السلوك بطريقة تربوية وليس جسدية، ومحاولة توضيح المقبول والمرفوض في البيئة التعليمية؛ نظراً لارتباط العقوبة البدنية بازدياد العنف لدى الطلبة، ‏وزيادة السلوك المعادي للمجتمع، وانخفاض جودة العلاقة بين المعلمين والطلاب، كذلك زيادة احتمالية السلوك الإجرامي لدى الطالب في المستقبل، أيضاً انخفاض الصحة النفسية ومعها التحصيل الأكاديمي.

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