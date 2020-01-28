وارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم الفيروس، إلى 106 وفيات في الصين؛ حيث واصَلَ الوباء تفشّيه مع تسجيل حوالى 1300 إصابة جديدة.

ووفق وكالة "رويترز"؛ فقد بدأ الفيروس في إقليم وهان الصيني؛ فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المنظمة واثقة في قدرة الصين على احتواء تفشي الفيروس.

أعلنت اليابان، اليوم، إصابة شخص "لم يكن في الصين" بفيروس كورونا المستجد.

اليابان تؤكد إصابة شخص "لم يكن في الصين" بـ"كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-28 أعلنت اليابان، اليوم، إصابة شخص "لم يكن في الصين" بفيروس كورونا المستجد. ووفق وكالة "رويترز"؛ فقد بدأ الفيروس في إقليم وهان الصيني؛ فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المنظمة واثقة في قدرة الصين على احتواء تفشي الفيروس. وارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم الفيروس، إلى 106 وفيات في الصين؛ حيث واصَلَ الوباء تفشّيه مع تسجيل حوالى 1300 إصابة جديدة.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441 01:42 PM

اليابان تؤكد إصابة شخص "لم يكن في الصين" بـ"كورونا" حصيلة ضحايا الفيروس ترتفع إلى 106 وفيات في الصين





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أعلنت اليابان، اليوم، إصابة شخص "لم يكن في الصين" بفيروس كورونا المستجد.

ووفق وكالة "رويترز"؛ فقد بدأ الفيروس في إقليم وهان الصيني؛ فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المنظمة واثقة في قدرة الصين على احتواء تفشي الفيروس.

وارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم الفيروس، إلى 106 وفيات في الصين؛ حيث واصَلَ الوباء تفشّيه مع تسجيل حوالى 1300 إصابة جديدة.