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مفتي عام المملكة: يجوز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة "جود الإسكان"

قال إنها تحقق العمل المتقن الموافق للشرع في المصارف الإسلامية

أوضح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، جواز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة "جود الإسكان" التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

وقال سماحة المفتي : "إن المنصة تحقق العمل المتقن الذي يوافق الشرع في المصارف الإسلامية وخصوصًا الزكاة، وإن إخراج الزكاة لمستفيدي المنصة عمل طيب ويحقق النفع ومساعدة المحتاجين في الحصول على سكن مناسب لهم وتسهيل أمورهم وفك معاناتهم من مبالغ الإيجارات التي تشق عليهم."

يُذكر أن منصة "جود الإسكان" حظيت بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وكذلك من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وتأتي هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة والجهات لتعكس حرصهم على دعم مختلف فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء عبدالعزيز آل الشيخ الزكاة جود الإسكان مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية

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مفتي عام المملكة: يجوز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة "جود الإسكان"
سبق

أوضح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، جواز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة "جود الإسكان" التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

وقال سماحة المفتي : "إن المنصة تحقق العمل المتقن الذي يوافق الشرع في المصارف الإسلامية وخصوصًا الزكاة، وإن إخراج الزكاة لمستفيدي المنصة عمل طيب ويحقق النفع ومساعدة المحتاجين في الحصول على سكن مناسب لهم وتسهيل أمورهم وفك معاناتهم من مبالغ الإيجارات التي تشق عليهم."

يُذكر أن منصة "جود الإسكان" حظيت بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وكذلك من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وتأتي هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة والجهات لتعكس حرصهم على دعم مختلف فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:10 AM
اخر تعديل
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:54 AM

مفتي عام المملكة: يجوز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة "جود الإسكان"

قال إنها تحقق العمل المتقن الموافق للشرع في المصارف الإسلامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,302

أوضح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، جواز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة "جود الإسكان" التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

وقال سماحة المفتي : "إن المنصة تحقق العمل المتقن الذي يوافق الشرع في المصارف الإسلامية وخصوصًا الزكاة، وإن إخراج الزكاة لمستفيدي المنصة عمل طيب ويحقق النفع ومساعدة المحتاجين في الحصول على سكن مناسب لهم وتسهيل أمورهم وفك معاناتهم من مبالغ الإيجارات التي تشق عليهم."

يُذكر أن منصة "جود الإسكان" حظيت بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وكذلك من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وتأتي هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة والجهات لتعكس حرصهم على دعم مختلف فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

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