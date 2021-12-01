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المغرب يتجاوز فلسطين برباعية.. في بطولة كأس العرب

حقق منتخب المغرب فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب فلسطين بأربعة أهداف دون مقابل، اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب FIFA قطر لكرة القدم 2021، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الجنوب.

تناوب على تسجيل رباعية أسود الأطلس كلٌ من محمد الناهيري (31) وعبد الإله حفيظي ثنائية بالدقائق (56 و64) وبدر بانون (87 من ركلة جزاء).

وفي المجموعة ذاتها يلتقي في وقت لاحق من هذا اليوم المنتخب السعودي بنظيره الأردني على "ملعب المدينة التعليمية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المغرب يتجاوز فلسطين برباعية.. في بطولة كأس العرب
سبق

حقق منتخب المغرب فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب فلسطين بأربعة أهداف دون مقابل، اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب FIFA قطر لكرة القدم 2021، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الجنوب.

تناوب على تسجيل رباعية أسود الأطلس كلٌ من محمد الناهيري (31) وعبد الإله حفيظي ثنائية بالدقائق (56 و64) وبدر بانون (87 من ركلة جزاء).

وفي المجموعة ذاتها يلتقي في وقت لاحق من هذا اليوم المنتخب السعودي بنظيره الأردني على "ملعب المدينة التعليمية".

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
09:17 PM

المغرب يتجاوز فلسطين برباعية.. في بطولة كأس العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق منتخب المغرب فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب فلسطين بأربعة أهداف دون مقابل، اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب FIFA قطر لكرة القدم 2021، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الجنوب.

تناوب على تسجيل رباعية أسود الأطلس كلٌ من محمد الناهيري (31) وعبد الإله حفيظي ثنائية بالدقائق (56 و64) وبدر بانون (87 من ركلة جزاء).

وفي المجموعة ذاتها يلتقي في وقت لاحق من هذا اليوم المنتخب السعودي بنظيره الأردني على "ملعب المدينة التعليمية".

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