نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً بمكاتب العمل التابعة له وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال هذا الأسبوع؛ جملةً من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها. وشملت هذه الحملات مدينة الرياض ومحافظات الزلفي والدوادمي والأفلاج والمجمعة وشقراء وحوطة تميم وسدير والغاط؛ حيث أسفرت عن تنفيذ 98 زيارة وضبط 22 مخالفة وإنذارًا لقرارات التوطين وقرارات منع العمل تحت أشعة الشمس، وتم حيالها تطبيق الأنظمة واللوائح النظامية. وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، خلال حضوره لإحدى هذه الحملات؛ على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته. وشدد الدكتور الحربي على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، كما دعا الحربي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

"موارد الرياض" تنفذ "98" زيارة لمتابعة التوطين ومنع العمل تحت الشمس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-16 نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً بمكاتب العمل التابعة له وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال هذا الأسبوع؛ جملةً من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.



وشملت هذه الحملات مدينة الرياض ومحافظات الزلفي والدوادمي والأفلاج والمجمعة وشقراء وحوطة تميم وسدير والغاط؛ حيث أسفرت عن تنفيذ 98 زيارة وضبط 22 مخالفة وإنذارًا لقرارات التوطين وقرارات منع العمل تحت أشعة الشمس، وتم حيالها تطبيق الأنظمة واللوائح النظامية.



وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، خلال حضوره لإحدى هذه الحملات؛ على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته.



وشدد الدكتور الحربي على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، كما دعا الحربي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 05:14 PM

"موارد الرياض" تنفذ "98" زيارة لمتابعة التوطين ومنع العمل تحت الشمس أسفرت عن ضبط 22 مخالفة وإنذارًا، وتم حيالها تطبيق الأنظمة واللوائح النظامية





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نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً بمكاتب العمل التابعة له وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال هذا الأسبوع؛ جملةً من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.



وشملت هذه الحملات مدينة الرياض ومحافظات الزلفي والدوادمي والأفلاج والمجمعة وشقراء وحوطة تميم وسدير والغاط؛ حيث أسفرت عن تنفيذ 98 زيارة وضبط 22 مخالفة وإنذارًا لقرارات التوطين وقرارات منع العمل تحت أشعة الشمس، وتم حيالها تطبيق الأنظمة واللوائح النظامية.



وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، خلال حضوره لإحدى هذه الحملات؛ على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته.



وشدد الدكتور الحربي على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، كما دعا الحربي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.