"الحج" تعلن عن آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات
عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط بعد قرار تعليق الدخول مؤقتاً
أكدت وزارة الحج والعمرة وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن من لديه أي مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، داعية من لديه أي استفسار إلى التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم "00966920002814"، أو عبر البريد الإلكتروني mohcc@haj.gov.sa.
"الحج" تعلن عن آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-01
أكدت وزارة الحج والعمرة وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن من لديه أي مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، داعية من لديه أي استفسار إلى التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم "00966920002814"، أو عبر البريد الإلكتروني mohcc@haj.gov.sa.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
02:07 PM
اخر تعديل
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
03:03 PM
"الحج" تعلن عن آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات
عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط بعد قرار تعليق الدخول مؤقتاً
أكدت وزارة الحج والعمرة وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن من لديه أي مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، داعية من لديه أي استفسار إلى التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم "00966920002814"، أو عبر البريد الإلكتروني mohcc@haj.gov.sa.