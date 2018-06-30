إسقاط ثالث طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي ‏في الحديدة خلال أقل من أسبوع

إيرانية الصنع وتعمل بتقنيات رديئة ‏وتستخدم في التجسس

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم من إسقاط طائرة ‏استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة ‏غربي اليمن.‏

وأوضح مصدر ميداني يمني، أن الطائرة الاستطلاعية ‏التي تم إسقاطها وهي إيرانية الصنع، وتعمل بتقنيات رديئة ‏وتستخدم في التجسس، وفقًا لما نقله الموقع الإلكتروني ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية.‏

وكانت قوات الجيش الوطني أسقطت، مساء أمس، طائرة استطلاع تابعة للميليشيا، كانت تحلق في ‏سماء مديرية حيس، جنوب الحديدة، بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة.