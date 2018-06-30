إسقاط ثالث طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي في الحديدة خلال أقل من أسبوع
إيرانية الصنع وتعمل بتقنيات رديئة وتستخدم في التجسس
تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأوضح مصدر ميداني يمني، أن الطائرة الاستطلاعية التي تم إسقاطها وهي إيرانية الصنع، وتعمل بتقنيات رديئة وتستخدم في التجسس، وفقًا لما نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وكانت قوات الجيش الوطني أسقطت، مساء أمس، طائرة استطلاع تابعة للميليشيا، كانت تحلق في سماء مديرية حيس، جنوب الحديدة، بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة.
إسقاط ثالث طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي في الحديدة خلال أقل من أسبوع
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2018-06-30
تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأوضح مصدر ميداني يمني، أن الطائرة الاستطلاعية التي تم إسقاطها وهي إيرانية الصنع، وتعمل بتقنيات رديئة وتستخدم في التجسس، وفقًا لما نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وكانت قوات الجيش الوطني أسقطت، مساء أمس، طائرة استطلاع تابعة للميليشيا، كانت تحلق في سماء مديرية حيس، جنوب الحديدة، بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة.
30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
10:28 PM
إسقاط ثالث طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي في الحديدة خلال أقل من أسبوع
إيرانية الصنع وتعمل بتقنيات رديئة وتستخدم في التجسس
تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأوضح مصدر ميداني يمني، أن الطائرة الاستطلاعية التي تم إسقاطها وهي إيرانية الصنع، وتعمل بتقنيات رديئة وتستخدم في التجسس، وفقًا لما نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وكانت قوات الجيش الوطني أسقطت، مساء أمس، طائرة استطلاع تابعة للميليشيا، كانت تحلق في سماء مديرية حيس، جنوب الحديدة، بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة.