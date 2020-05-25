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في روسيا.. تراجع كبير في معدل الوفيات وأقل من 9 آلاف إصابة

السلطات الصحية: الحصيلة إلى 3633 وفاة و353427 مصابًا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 92 وفاة و8946 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع الحصيلة إلى 3633 وفاة و353427 إصابة.

ووفق روسيا اليوم: من اللافت أن معدل الوفيات اليومية هبط بنحو الثلث مقارنة مع الرقم القياسي 153 الذي تم رصده أمس الأحد.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له: إن مجموع حالات الشفاء ارتفع إلى 118798 بعد تماثل 5499 مريضًا للشفاء خلال اليوم الماضي.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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في روسيا.. تراجع كبير في معدل الوفيات وأقل من 9 آلاف إصابة
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 92 وفاة و8946 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع الحصيلة إلى 3633 وفاة و353427 إصابة.

ووفق روسيا اليوم: من اللافت أن معدل الوفيات اليومية هبط بنحو الثلث مقارنة مع الرقم القياسي 153 الذي تم رصده أمس الأحد.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له: إن مجموع حالات الشفاء ارتفع إلى 118798 بعد تماثل 5499 مريضًا للشفاء خلال اليوم الماضي.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
11:33 AM

في روسيا.. تراجع كبير في معدل الوفيات وأقل من 9 آلاف إصابة

السلطات الصحية: الحصيلة إلى 3633 وفاة و353427 مصابًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 92 وفاة و8946 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع الحصيلة إلى 3633 وفاة و353427 إصابة.

ووفق روسيا اليوم: من اللافت أن معدل الوفيات اليومية هبط بنحو الثلث مقارنة مع الرقم القياسي 153 الذي تم رصده أمس الأحد.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له: إن مجموع حالات الشفاء ارتفع إلى 118798 بعد تماثل 5499 مريضًا للشفاء خلال اليوم الماضي.

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