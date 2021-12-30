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انطلاق مسابقة الطبع بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تستند إلى معايير.. في مقدمتها سرعة انقيادها لنداء صاحبها

انطلقت اليوم مسابقة الطبع في مرحلتها الأولى ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، حيث شهدت توافد هواة الإبل ومحبي هذا النوع من المسابقات وسط تنظيم لافت حرصت فيه إدارة المهرجان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وتعتمد مسابقة الطبع على سلوك الإبل من خلال عدة معايير، أهمها استجابتها للأصوات وسرعة انقيادها لنداء صاحبها وطاعته وأيضًا الانسياق خلفه، وبهذا تقيّم لجنة التحكيم ويتم اختيار الإبل صاحبة أفضل طبع من خلال هذه المقاييس.

يذكر أن مسابقات الطبع في النسخ السابقة من المهرجان نفذت على مرحلتين تتكون من 12 مشاركًا في المرحلة الأولى يتأهل منهم 5 إلى المرحلة الثانية من المسابقة.

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انطلاق مسابقة الطبع بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

انطلقت اليوم مسابقة الطبع في مرحلتها الأولى ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، حيث شهدت توافد هواة الإبل ومحبي هذا النوع من المسابقات وسط تنظيم لافت حرصت فيه إدارة المهرجان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وتعتمد مسابقة الطبع على سلوك الإبل من خلال عدة معايير، أهمها استجابتها للأصوات وسرعة انقيادها لنداء صاحبها وطاعته وأيضًا الانسياق خلفه، وبهذا تقيّم لجنة التحكيم ويتم اختيار الإبل صاحبة أفضل طبع من خلال هذه المقاييس.

يذكر أن مسابقات الطبع في النسخ السابقة من المهرجان نفذت على مرحلتين تتكون من 12 مشاركًا في المرحلة الأولى يتأهل منهم 5 إلى المرحلة الثانية من المسابقة.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
04:56 PM

انطلاق مسابقة الطبع بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تستند إلى معايير.. في مقدمتها سرعة انقيادها لنداء صاحبها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت اليوم مسابقة الطبع في مرحلتها الأولى ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، حيث شهدت توافد هواة الإبل ومحبي هذا النوع من المسابقات وسط تنظيم لافت حرصت فيه إدارة المهرجان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وتعتمد مسابقة الطبع على سلوك الإبل من خلال عدة معايير، أهمها استجابتها للأصوات وسرعة انقيادها لنداء صاحبها وطاعته وأيضًا الانسياق خلفه، وبهذا تقيّم لجنة التحكيم ويتم اختيار الإبل صاحبة أفضل طبع من خلال هذه المقاييس.

يذكر أن مسابقات الطبع في النسخ السابقة من المهرجان نفذت على مرحلتين تتكون من 12 مشاركًا في المرحلة الأولى يتأهل منهم 5 إلى المرحلة الثانية من المسابقة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,063
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