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مدير "الصحة العالمية": شكرًا خادم الحرمين.. وأتمنى أن تحذو دول أخرى حذوكم

بعد الأمر الملكي بالعلاج المجاني لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المتضمن تقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: " أشكر ‎KingSalman على قيادتكم، والتزامكم بضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية اللازمة لمكافحة ‎COVID19 . نأمل بأن تحذو دول أخرى حذوكم في القيادة والتضامن".

وأعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا".

وأكد الوزير الربيعة خلال مؤتمر صحفي أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على صحة الجميع، الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

وأوضح الوزير أن أمر خادم الحرمين الشريفين يتضمن تقديم الرعاية الصحية مجانًا لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا، أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية، بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها.

وأكد أن هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تأتي امتدادًا للجهود الإنسانية التي قدمتها السعودية للدول التي أُصيبت بهذا الفيروس، مثل الصين وإيطاليا، ولكون المقيمين على هذه الأرض هم أولى بهذه اللفتة الإنسانية.

ولفت النظر إلى أن قمة قادة العشرين التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين بخصوص فيروس كورونا تأتي تأكيدًا لريادة السعودية وتميُّزها، ومثالاً يحتذى به في التصدي لهذه الجائحة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "الصحة العالمية": شكرًا خادم الحرمين.. وأتمنى أن تحذو دول أخرى حذوكم
سبق

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المتضمن تقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: " أشكر ‎KingSalman على قيادتكم، والتزامكم بضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية اللازمة لمكافحة ‎COVID19 . نأمل بأن تحذو دول أخرى حذوكم في القيادة والتضامن".

وأعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا".

وأكد الوزير الربيعة خلال مؤتمر صحفي أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على صحة الجميع، الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

وأوضح الوزير أن أمر خادم الحرمين الشريفين يتضمن تقديم الرعاية الصحية مجانًا لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا، أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية، بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها.

وأكد أن هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تأتي امتدادًا للجهود الإنسانية التي قدمتها السعودية للدول التي أُصيبت بهذا الفيروس، مثل الصين وإيطاليا، ولكون المقيمين على هذه الأرض هم أولى بهذه اللفتة الإنسانية.

ولفت النظر إلى أن قمة قادة العشرين التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين بخصوص فيروس كورونا تأتي تأكيدًا لريادة السعودية وتميُّزها، ومثالاً يحتذى به في التصدي لهذه الجائحة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:59 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:32 AM

مدير "الصحة العالمية": شكرًا خادم الحرمين.. وأتمنى أن تحذو دول أخرى حذوكم

بعد الأمر الملكي بالعلاج المجاني لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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7,069

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المتضمن تقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: " أشكر ‎KingSalman على قيادتكم، والتزامكم بضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية اللازمة لمكافحة ‎COVID19 . نأمل بأن تحذو دول أخرى حذوكم في القيادة والتضامن".

وأعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا".

وأكد الوزير الربيعة خلال مؤتمر صحفي أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على صحة الجميع، الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

وأوضح الوزير أن أمر خادم الحرمين الشريفين يتضمن تقديم الرعاية الصحية مجانًا لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا، أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية، بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها.

وأكد أن هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تأتي امتدادًا للجهود الإنسانية التي قدمتها السعودية للدول التي أُصيبت بهذا الفيروس، مثل الصين وإيطاليا، ولكون المقيمين على هذه الأرض هم أولى بهذه اللفتة الإنسانية.

ولفت النظر إلى أن قمة قادة العشرين التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين بخصوص فيروس كورونا تأتي تأكيدًا لريادة السعودية وتميُّزها، ومثالاً يحتذى به في التصدي لهذه الجائحة.

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