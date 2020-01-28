جمعية "أجياد" للدعوة تطلق مسابقة حفظ السنّة الإلكترونية

ضمن ملتقى "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، مسابقة حفظ السنة الإلكترونية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة عصام الجفري، وأعضاء المجلس، تتمثل في تسجيل مقطع فيديو من قبل المتسابق وهو يلقي فيه حديثًا عن النبي –عليه الصلاة والسلام-.



وتأتي المسابقة تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، مساهمة من الجمعية لتفعيل ملتقى مكة الثقافي، والذي دشّنه أمير المنطقة خالد الفيصل هذا العام تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".



وتضم المسابقة فرعين: الأول من عمر عشر سنوات وحتى الثانية عشرة، والثاني من عمر ثلاث عشرة وحتى الخامسة عشرة؛ حيث حددت الجمعية للمسابقة خمسة معايير؛ هي: وضوح الصوت والصورة، ودقة التصوير والإخراج، والالتزام باللغة العربية الفصحى، والسلامة من الأخطاء اللغوية والنحوية، والبراعة في الإلقاء وفي الخطابة واستخدام لغة الجسد.



كما وضعت الجمعية عددًا من الضوابط والشروط تتمثّل في كتابة اسم المتسابق وتاريخ الميلاد والمدينة، وألا تتجاوز مدة المقطع ثلاث دقائق، وإرسال المشاركات عبر واتس آب الجمعية (0500042367) مع إرسال كلمة السنة، كما توضح أن المسابقة خاصة بالبنين.



وأفادت أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون في يوم 1441/6/30هـ، وموعد إعلان الفائزين سيكون بمشيئة الله في يوم 1441/7/11هـ، ورصدت الجمعية جوائز قيّمة للمشاركين تصل إلى 40 ألف ريال، إضافة إلى إقامة ليلة بفندق بجوار الحرم المكي يوم التكريم.