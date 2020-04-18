لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها.. وتؤكد على استمرار عمليات المسح النشط لاكتشاف الحالات المصابة مبكرًا

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم السبت اجتماعها التاسع والخمسين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والدكتور عبدالله أبا الخيل متحدث وزارة البيئة والزراعة والمياه، والأستاذ ياسر المسفر متحدث وزارة النقل،

وأوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2200000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها اكثر من (577) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (154) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة، وهي (1132) حالة، وهذه الحالات توزعت في نسبتها المئوية إلى 79٪ لغير السعوديين و21٪ للسعوديين، وتوزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (315) حالة، وجدة (236)، والرياض(225)، والمدينة المنورة (186)، والدمام (88)، والجبيل (27)، وتبوك (13)، والطائف (10)، والهفوف (6)، وبريدة (5)، والخبر (4)، والقنفذة (4)، وأبها(2)، والظهران (2)، وحالة واحدة في كل من حائل، وبيشة، وخميس مشيط، وجازان، وعنيزة، والبكيرية، والمظيلف، والجفر، وثريبان.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (8274) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (6853) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 78 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (1329) حالة بإضافة (280) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (92) حالة بإضافة 5 حالات وفيات جديدة، وهي لسعودي في جازان يبلغ من العمر 34 عامًا، و4 حالات لغير السعوديين، 3 حالات في مكة المكرمة، وحالة في جدة وتتراوح أعمارهم بين 45 و80 عاماً، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة رحمهم الله جميعاً .

وبين د العبدالعالي أن ٧٤٠ حالة من الحالات المعلنة اليوم والتي تمثل نسبة 65٪ اكتشفت من خلال المسح النشط، بينما ١٩١ حالة من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وهي تمثل نسبة 17٪ من الحالات، وبقية الحالات الـ٢٠١ وهي تمثل نسبة 18٪ كانت لحالات مخالطة اجتماعيًا، مشيراً إلى أن المسح النشط يعد من أفضل الأساليب العلمية للكشف المبكر عن حالات الإصابات بفايروس‫ كورونا، ونحن لا نريد أن تصل إلينا الحالات متأخرة لكي لا تتدهور حالته الصحية، ونعمل على هذا النشاط في المناطق العالية الخطورة والمكتظة بالسكان كمساكن العمال والتي تم رصدها ووجدت فيها حالات مرتفعة العدد في فترة من الفترات وسنواصل النزول الى الميدان بشكل مكثف وأخذ المسح الطبي لهم وإجراء الفحوصات المختبرية لهم، وستكون تلك الخطوات الاستباقية قائمة لتوقعنا بتسجيل المزيد من الحالات، لحماية المجتمع ومحاصرة الفايروس.

منوهاً أن المسح النشط يعد أداة وقائية في عمليات التحكم بالأوبئة، خاصةً وأن الفرق الميدانية في عملية المسح النشط تشمل مترجمين بعدة لغات في المناطق عالية الخطورة والأماكن التي يكثر فيها احتمالية تفشي الأمراض والأوبئة، وهذه تعد مرحلة مهمة جداً في التقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف في مجموعة كبيرة من مناطق المملكة.

وأعاد التأكيد على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم المخالطات الاجتماعية للحد من الفايروس وانتشاره.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل, أن الوزارة أطلقت صفحة خاصة للمزارعين ومربي الماشية، والنحالين، وملاك الخيل، للحصول على تصريح تنقل في المدن والمحافظات التي يسري فيها منع التنقل مدة 24 ساعة، ويصدر التصريح لمرة واحدة أسبوعيًا، حيث ستمنح التصاريح في أضيق الحدود، لتحقيق الهدف الرئيس من منع التجول.

وأشار إلى إعلان الوزارة عن بريد إلكتروني لشركات القطاع الخاص للتواصل معها وإنجاز تصاريح التنقل لها، لاستمرار امدادات المنتجات الزراعية، حيث أتمت كثير من الشركات بحمد الله إصدار التصاريح اللازمة.

وبين الدكتور أبا الخيل أن الوزارة تعمل بشكل دوري مع المزارعين في أنحاء المملكة كافة للتأكد من وفرة الإنتاج، وخططهم المستقبلية وفق المواسم الزراعية، وتؤكد على دورهم الحيوي والهام في المساهمة في الأمن الغذائي.

وقال: "يستعد المزارعون في مختلف مناطق المملكة لحصد 177 ألف طن من البصل خلال الفترة المقبلة، وسيسهم ذلك في وفرة المعروض, مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية عبر الفرق الميدانية في جميع أنحاء المملكة لقياس الوفرة في المنتجات الزراعية، ومعرفة حالة العرض والطلب.

وأكد الدكتور أبا الخيل أن المحاجر النباتية والحيوانية تواصل أعمالها في فسح المنتجات الزراعية والحيوانية الواردة إلى المملكة عبر 28 منفذًا بريًا وبحريًا وجويًا، وتجاوز مجموع ما تم فسحه من المنتجات الزراعية الطازحة منذ بداية شهر أبريل 183 ألف طن، إلى جانب استيراد ما يقارب من 100 ألف رأس من الماشية من 5 دول.

ولفت النظر إلى أنه ورغم تحقيق المملكة اكتفاءً ذاتيًا بنسبة تتجاوز 116% من بيض المائدة، إلا أن بعض الممارسات السلبية في الأسواق، أشعرت بوجود نقص في المعروض، وعملت الوزارة على استيراد كميات من البيض ستصل بحول الله من (5 دول) وصلت إلى العديد من المنافذ بحمد الله بكميات كبيرة، حيث تقدر الوزارة جهود منتجي بيض المائدة المحليين واستعدادهم لرفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 24% خلال الفترة المقبلة، وهذه الخطوات ساهمت بحمد الله في استقرار السوق.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب طرحت دعوة خاصة لشراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد 355 ألف طن من القمح، تمثل 10% من احتياجات المملكة من القمح خلال العام الحالي 2020، إضافة للكميات التي سيتم شراؤها من الانتاج المحلي، وكذلك الكميات المخطط استيرادها هذا العام ، بهدف تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية لدى المؤسسة .

وأضاف: "أتمت المؤسسة العامة للحبوب أيضاً ترسية الدفعة الثالثة لاستيراد 600 ألف طن من الشعير العلفي، ليصبح إجمالي الكميات المتعاقد عليها هذا العام 2.7 مليون طن، وتمت جدولة وصول البواخر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، لتغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية لدى المؤسسة, مبينًا أنه يجري الآن تفريغ 14 باخرة من القمح والشعير في جميع موانئ المملكة، بكمية تبلغ 844 ألف طن.

وأفاد أبا الخيل أن إجمالي الأقساط المستحقة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أجلها صندوق التنمية الزراعي إلى نهاية أغسطس المقبل بلغ 147 مليون ريال يستفيد منها 4398 مستفيدًا, حيث يجدد الصندوق الزراعي دعوته للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التقديم للحصول على القروض التشغيلية لدعم الإنتاج الزراعي، وحتى اليوم استقبل الصندوق 15 طلب تمويل، تمت الموافقة المبدئية على 9 طلبات، إجماليها 60 مليون ريال.

وأضاف قائلاً: "أطلق صندوق التنمية الزراعية مبادرة لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة باستراتيجية الأمن الغذائي، وخصص لها مبلغ ٢ مليار ريال، ويدعو الشركات ذات الاختصاص إلى التواصل للاستفادة من هذه المبادرة في تعزيز الأمن الغذائي.

من جهته قال المتحدث الرسمي لوزارة النقل ياسر المسفر: "حرصًا من الدولة -رعاها الله- على تسهيل حركة الشحن وللتأكد من استمرار حركة نقل البضائع والسلع فقط, تم الاتفاق على استمرار عدم الحاجة للشاحنات التي يزيد وزنها من 3.5 طن لتصاريح تنقل, إذ يمكن الاستدلال على وزنها من خلال استمارة المركبة.

وأشار إلى صدور الموافقة الكريمة على عمل مركبات الأجرة العامة خلال فترة السماح بتقديم خدمة النقل للركاب وعبر تطبيقات توجيه المركبات المختلفة, وكذلك الموافقة على عمل مركبات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة جائحة كورونا كحالة استثنائية في جميع المدن, وفقًا للاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الجهات القائمة على تنظيم هذا النشاط حاليًا التي سوف يعلن عن تفاصيلها بإذن الله قريباً.

وقدم المسفر الشكر لأبطال منظومة النقل بمختلف المناطق وللقطاع اللوجستي العام والخاص الذي قام وما زال يقوم بعمل ضخم لضمان سلاسة انتقال البضائع بمختلف أنواعها، منها الأغذية والأدوية من موانئ المملكة كافة ومنافذها إلى المستهلك.

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