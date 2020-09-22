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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من سلطان عُمان بمناسبة اليوم الوطني

السلطان هيثم أعرب عن أمنياته الصادقة للملك بموفور الصحة والسعادة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور؛ سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من سلطان عُمان بمناسبة اليوم الوطني
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور؛ سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:49 PM

خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من سلطان عُمان بمناسبة اليوم الوطني

السلطان هيثم أعرب عن أمنياته الصادقة للملك بموفور الصحة والسعادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور؛ سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.

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