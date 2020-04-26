جددت أمانة منطقة عسير، التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين ولصوص الأراضي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. جاء ذلك في أعقاب استعادة الأمانة وبلدياتها خلال الأسبوعين الماضيين نحو 2.151,400 م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين الذين لم تمنعهم كورونا من مواصلة اعتدائهم في 19 موقعًا مختلفًا بالمنطقة. وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سالبة عوضاً عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية. وأكد الدكتور الحميدي أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.

أمانة عسير تستعيد أكثر من 2 مليون م2 أراضٍ حكومية في أسبوعين محمد طيران سبق 2020-04-26 جددت أمانة منطقة عسير، التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين ولصوص الأراضي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



جاء ذلك في أعقاب استعادة الأمانة وبلدياتها خلال الأسبوعين الماضيين نحو 2.151,400 م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين الذين لم تمنعهم كورونا من مواصلة اعتدائهم في 19 موقعًا مختلفًا بالمنطقة.



وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سالبة عوضاً عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية.



وأكد الدكتور الحميدي أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 05:36 PM

أمانة عسير تستعيد أكثر من 2 مليون م2 أراضٍ حكومية في أسبوعين لصوص الأراضي لم تمنعهم كورونا من مواصلة اعتدائهم





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جددت أمانة منطقة عسير، التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين ولصوص الأراضي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



جاء ذلك في أعقاب استعادة الأمانة وبلدياتها خلال الأسبوعين الماضيين نحو 2.151,400 م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين الذين لم تمنعهم كورونا من مواصلة اعتدائهم في 19 موقعًا مختلفًا بالمنطقة.



وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سالبة عوضاً عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية.



وأكد الدكتور الحميدي أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.