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الجزائر.. اعتقال رجال أعمال بتهم فساد أحدهم مقرب من "بوتفليقة"

صادرت جوازات سفر 7 منهم

أفاد تلفزيون النهار اليوم (الاثنين) بأن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال، في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

ووفقاً لـ"رويترز"، اعتقلت السلطات أيضًا رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، وهو من الدائرة المقربة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يواجه مظاهرات حاشدة تطالب باستقالته منذ أكثر من شهر.

ولم ترد تفاصيل بعد عن الاعتقالات.

ويريد المتظاهرون في الجزائر، الواقعة في شمال أفريقيا والمنتجة للنفط والغاز، جيلاً جديدًا من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة التي يرى الكثير من الجزائريين أنها ليست على صلة بالناس وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر والمثقل بالمحسوبية.

وكانت "النهار والبلاد" قد ذكرا مساء أمس أن "بوتفليقة"، ربما يقدم استقالته هذا الأسبوع، لكن الحكومة لم تعلق ما ذكر.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجزائر.. اعتقال رجال أعمال بتهم فساد أحدهم مقرب من "بوتفليقة"
سبق

أفاد تلفزيون النهار اليوم (الاثنين) بأن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال، في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

ووفقاً لـ"رويترز"، اعتقلت السلطات أيضًا رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، وهو من الدائرة المقربة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يواجه مظاهرات حاشدة تطالب باستقالته منذ أكثر من شهر.

ولم ترد تفاصيل بعد عن الاعتقالات.

ويريد المتظاهرون في الجزائر، الواقعة في شمال أفريقيا والمنتجة للنفط والغاز، جيلاً جديدًا من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة التي يرى الكثير من الجزائريين أنها ليست على صلة بالناس وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر والمثقل بالمحسوبية.

وكانت "النهار والبلاد" قد ذكرا مساء أمس أن "بوتفليقة"، ربما يقدم استقالته هذا الأسبوع، لكن الحكومة لم تعلق ما ذكر.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
04:57 PM

الجزائر.. اعتقال رجال أعمال بتهم فساد أحدهم مقرب من "بوتفليقة"

صادرت جوازات سفر 7 منهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد تلفزيون النهار اليوم (الاثنين) بأن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال، في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

ووفقاً لـ"رويترز"، اعتقلت السلطات أيضًا رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، وهو من الدائرة المقربة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يواجه مظاهرات حاشدة تطالب باستقالته منذ أكثر من شهر.

ولم ترد تفاصيل بعد عن الاعتقالات.

ويريد المتظاهرون في الجزائر، الواقعة في شمال أفريقيا والمنتجة للنفط والغاز، جيلاً جديدًا من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة التي يرى الكثير من الجزائريين أنها ليست على صلة بالناس وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر والمثقل بالمحسوبية.

وكانت "النهار والبلاد" قد ذكرا مساء أمس أن "بوتفليقة"، ربما يقدم استقالته هذا الأسبوع، لكن الحكومة لم تعلق ما ذكر.

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