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بالفيديو .. حفل ميلاد ينتهي بانهيار مطعم ومقتل 29 شخصاً

في إقليم شانشي شمالي الصين

قال المكتب الإعلامي لوزارة إدارة الطوارئ الصينية، الأحد، إن 29 شخصاً قُتلوا وأُصيب سبعة بجروح خطيرة عندما انهار مطعم في إقليم شانشي- شمالي البلاد، في أثناء حفل عيد ميلاد، حسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، في بيان، إن المبنى انهار في الساعة 9:40 صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي في مقاطعة شيانغفن في جنوب غرب شانشي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن المبنى انهار وقت تجمع قرويين وأقاربهم لحضور حفل عيد ميلاد، وأن عمليات الإنقاذ انتهت في وقت مبكر من صباح الأحد.

وانتشلت فرق الإنقاذ 57 شخصاً من تحت الأنقاض وتأكدت وفاة 29 منهم، وإصابة سبعة بجروح بالغة، بينما يعاني 21 إصابات طفيفة.

وأضافت الوزارة أن حكومة إقليم شانشي شكلت فريقاً للتحقيق في الحادث.

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بالفيديو .. حفل ميلاد ينتهي بانهيار مطعم ومقتل 29 شخصاً
سبق

قال المكتب الإعلامي لوزارة إدارة الطوارئ الصينية، الأحد، إن 29 شخصاً قُتلوا وأُصيب سبعة بجروح خطيرة عندما انهار مطعم في إقليم شانشي- شمالي البلاد، في أثناء حفل عيد ميلاد، حسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، في بيان، إن المبنى انهار في الساعة 9:40 صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي في مقاطعة شيانغفن في جنوب غرب شانشي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن المبنى انهار وقت تجمع قرويين وأقاربهم لحضور حفل عيد ميلاد، وأن عمليات الإنقاذ انتهت في وقت مبكر من صباح الأحد.

وانتشلت فرق الإنقاذ 57 شخصاً من تحت الأنقاض وتأكدت وفاة 29 منهم، وإصابة سبعة بجروح بالغة، بينما يعاني 21 إصابات طفيفة.

وأضافت الوزارة أن حكومة إقليم شانشي شكلت فريقاً للتحقيق في الحادث.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
11:53 AM

بالفيديو .. حفل ميلاد ينتهي بانهيار مطعم ومقتل 29 شخصاً

في إقليم شانشي شمالي الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المكتب الإعلامي لوزارة إدارة الطوارئ الصينية، الأحد، إن 29 شخصاً قُتلوا وأُصيب سبعة بجروح خطيرة عندما انهار مطعم في إقليم شانشي- شمالي البلاد، في أثناء حفل عيد ميلاد، حسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، في بيان، إن المبنى انهار في الساعة 9:40 صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي في مقاطعة شيانغفن في جنوب غرب شانشي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن المبنى انهار وقت تجمع قرويين وأقاربهم لحضور حفل عيد ميلاد، وأن عمليات الإنقاذ انتهت في وقت مبكر من صباح الأحد.

وانتشلت فرق الإنقاذ 57 شخصاً من تحت الأنقاض وتأكدت وفاة 29 منهم، وإصابة سبعة بجروح بالغة، بينما يعاني 21 إصابات طفيفة.

وأضافت الوزارة أن حكومة إقليم شانشي شكلت فريقاً للتحقيق في الحادث.

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