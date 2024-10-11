النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اعرف علاجك".. مبادرة يطلقها مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة

للتثقيف حول الأدوية التي تصرف للمرضى وتزويدهم بمعلومات متكاملة

أطلق مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة مبادرة "اعرف علاجك"؛ وذلك بهدف التثقيف عن الأدوية التي تصرف للمرضى وتزويد المرضى وذويهم بمعلومات متكاملة عن الدواء من باركود مرفق في علبة الدواء.


كما تتيح هذه المبادرة للمرضى وذويهم عند الحصول على الدواء، الإجابة عن كل تساؤلاتهم من خلال استخدام المسح الضوئي على الرمز "الباركود" الموجود على علبة الدواء الذي يعرض جميع المعلومات التي يحتاجها المريض باللغة العربية بطريقة سهلة ومبسطة.


وتتميز هذه المبادرة بعرض معلومات الدواء مسموعة ومرئية من خلال مقاطع قصيرة تظهر تعريفاً بالدواء وطريقة استخدامه وكيفية احتساب الجرعات بأكثر من طريقة ومنها تقديم Drug Card.

مستشفى الملك فيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اعرف علاجك".. مبادرة يطلقها مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة
سبق

أطلق مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة مبادرة "اعرف علاجك"؛ وذلك بهدف التثقيف عن الأدوية التي تصرف للمرضى وتزويد المرضى وذويهم بمعلومات متكاملة عن الدواء من باركود مرفق في علبة الدواء.


كما تتيح هذه المبادرة للمرضى وذويهم عند الحصول على الدواء، الإجابة عن كل تساؤلاتهم من خلال استخدام المسح الضوئي على الرمز "الباركود" الموجود على علبة الدواء الذي يعرض جميع المعلومات التي يحتاجها المريض باللغة العربية بطريقة سهلة ومبسطة.


وتتميز هذه المبادرة بعرض معلومات الدواء مسموعة ومرئية من خلال مقاطع قصيرة تظهر تعريفاً بالدواء وطريقة استخدامه وكيفية احتساب الجرعات بأكثر من طريقة ومنها تقديم Drug Card.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
11:25 AM

"اعرف علاجك".. مبادرة يطلقها مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة

للتثقيف حول الأدوية التي تصرف للمرضى وتزويدهم بمعلومات متكاملة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
303

أطلق مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة مبادرة "اعرف علاجك"؛ وذلك بهدف التثقيف عن الأدوية التي تصرف للمرضى وتزويد المرضى وذويهم بمعلومات متكاملة عن الدواء من باركود مرفق في علبة الدواء.


كما تتيح هذه المبادرة للمرضى وذويهم عند الحصول على الدواء، الإجابة عن كل تساؤلاتهم من خلال استخدام المسح الضوئي على الرمز "الباركود" الموجود على علبة الدواء الذي يعرض جميع المعلومات التي يحتاجها المريض باللغة العربية بطريقة سهلة ومبسطة.


وتتميز هذه المبادرة بعرض معلومات الدواء مسموعة ومرئية من خلال مقاطع قصيرة تظهر تعريفاً بالدواء وطريقة استخدامه وكيفية احتساب الجرعات بأكثر من طريقة ومنها تقديم Drug Card.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,805
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,399
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,712
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,280

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة