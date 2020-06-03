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أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالمنطقة

وجّه باستمرار الشراكة بين القطاعات لما فيه مصلحة المنطقة وإنسانها

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة الأمير خالد الفيصل، اجتماع اللجنة الافتراضي عبر الاتصال المرئي، مثمناً الجهود الكبيرة لكل القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع الجائحة، واتخاذ كل التدابير للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، كما قدّم شكره للمجتمع على التعاون والتكاتف خلال هذه الأزمة.

ورفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، كما قدم شكره لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ نظير ما وفرته الدولة من إمكانات مادية وبشرية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في المملكة، وما قدمته من جهود كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وثمّن أمير منطقة مكة المكرمة للجنة الطوارئ بالمنطقة دورها في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات، مشيداً بالعمل الجماعي وتكاتف الجهود التي نتج عنها سرعة اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة إنسان هذه المنطقة، كما وجه باستمرار هذه الشراكة بين القطاعات والاستفادة من هذه التجربة في الأعمال المستقبلية وصولاً لدقة وسرعة الإنجاز في مختلف المجالات.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع إلى شرح عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية حتى زوال هذا الوباء بإذن الله، كما ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالمنطقة
سبق

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة الأمير خالد الفيصل، اجتماع اللجنة الافتراضي عبر الاتصال المرئي، مثمناً الجهود الكبيرة لكل القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع الجائحة، واتخاذ كل التدابير للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، كما قدّم شكره للمجتمع على التعاون والتكاتف خلال هذه الأزمة.

ورفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، كما قدم شكره لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ نظير ما وفرته الدولة من إمكانات مادية وبشرية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في المملكة، وما قدمته من جهود كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وثمّن أمير منطقة مكة المكرمة للجنة الطوارئ بالمنطقة دورها في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات، مشيداً بالعمل الجماعي وتكاتف الجهود التي نتج عنها سرعة اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة إنسان هذه المنطقة، كما وجه باستمرار هذه الشراكة بين القطاعات والاستفادة من هذه التجربة في الأعمال المستقبلية وصولاً لدقة وسرعة الإنجاز في مختلف المجالات.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع إلى شرح عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية حتى زوال هذا الوباء بإذن الله، كما ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
02:17 PM

أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الطوارئ بالمنطقة

وجّه باستمرار الشراكة بين القطاعات لما فيه مصلحة المنطقة وإنسانها

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,056

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة الأمير خالد الفيصل، اجتماع اللجنة الافتراضي عبر الاتصال المرئي، مثمناً الجهود الكبيرة لكل القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع الجائحة، واتخاذ كل التدابير للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، كما قدّم شكره للمجتمع على التعاون والتكاتف خلال هذه الأزمة.

ورفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، كما قدم شكره لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ نظير ما وفرته الدولة من إمكانات مادية وبشرية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم في المملكة، وما قدمته من جهود كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وثمّن أمير منطقة مكة المكرمة للجنة الطوارئ بالمنطقة دورها في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات، مشيداً بالعمل الجماعي وتكاتف الجهود التي نتج عنها سرعة اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة إنسان هذه المنطقة، كما وجه باستمرار هذه الشراكة بين القطاعات والاستفادة من هذه التجربة في الأعمال المستقبلية وصولاً لدقة وسرعة الإنجاز في مختلف المجالات.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع إلى شرح عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية حتى زوال هذا الوباء بإذن الله، كما ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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