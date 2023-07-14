أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء شفاء 805 حالات مصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في دولة الكويت 46161. وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت تعلن شفاء 805 حالات جديدة من كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-14 أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء شفاء 805 حالات مصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في دولة الكويت 46161.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 12:27 PM

الكويت تعلن شفاء 805 حالات جديدة من كورونا إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 46161 حالة





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أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء شفاء 805 حالات مصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في دولة الكويت 46161.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.