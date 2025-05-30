"قمم مكة" بين مسؤولية المملكة التاريخية والأخطار المحدقة بالأمتين العربية والإسلامية.. ما المنتظر؟

على وقع أزمات وأحداث جسام تعيشها المنطقة

على وقع أزمات مفصلية وأحداث جسام تعيشها المنطقتان العربية والإسلامية؛ تنطلق قمم مكة الثلاث الإسلامية والعربية والخليجية من قلب العالم الإسلامي، وبجوار البيت الحرام؛ لتوحيد الصف، ومواجهة التحديات والأخطار التي تحيق بالمنطقة.

القمتان الطارئتان العربية والخليجية دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين بالتزامن مع القمة الإسلامية العادية التي تنطلق أعمالها غداً، ومن المنتظر أن تناقش قمتا العرب والخليج التهديدات الإيرانية ذات الطابع الدولي في خطورتها وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، وسلامة وأمن دول المنطقة.

بينما يُنتظر أن يصدر عن القمة الإسلامية "إعلان مكة"، بالإضافة إلى البيان الختامي الذي سوف يتطرق إلى العديد من القضايا الراهنة في العالم الإسلامي؛ إذ من المرتقب أن يبحث القادة موقف الدول الأعضاء في المنظمة من آخر المستجدات الجارية في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعلان موقف موحد إزاء التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء، فضلًا عن اتخاذ مواقف واضحة من الأحداث الأخيرة الخاصة بالأقليات المسلمة وما يتعلق منها بتنامي خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة، وما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تُعنى بها المنظمة.

مخاطر محدقة

ما زالت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تعيث فساداً وتعبث بمقدرات الشعب اليمني، في الوقت نفسه توجه طائراتها المسيرة وصواريخها وألغامها البحرية نحو مدن المملكة الآمنة؛ في تحدٍ للأعراف الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ضاربة عرض الحائط باتفاق السويد وغيره من التعهدات الدولية، فضلاً عن تحرشها بناقلات النفط والسفن البحرية التي تعبر مضيق هرمز يومياً، وتحمل براميل النفط نحو السوق العالمي، والتي تقدرها لشركة "فورتيكسا" للتحليلات النفطية، بنحو 17.4 مليون برميل يعبر يومياً، وهو يعادل نحو خمس الاستهلاك المحلي الذي يبلغ 100 مليون برميل يومياً.

وفي اليمن السعيد تزداد معاناة أهله وتعاستهم تحت ظلال الانقلاب الحوثي، فمن أزمات وقود بسبب احتجاز الميليشيا لناقلات المشتقات النفطية القادمة من الحديدة، إلى ضرائب جائرة يفرضها الحوثي على التجار، ومن أزمة كهرباء إلى سرقة الميليشيا للمساعدات الإنسانية الأممية، التحقيق الذي أجرته وكالة "أسوشييتد برس"، نقلت فيه عن مسؤولين في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قولهم: إن الحوثيين يقومون بتوزيع حوالي نصف المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فيما يتم توزيع النصف الآخر على مسلحيهم أو يبيعونها في السوق السوداء.

من المنتظر كذلك اتخاذ موقف موحد إزاء التهديدات الإيرانية المتزايدة في منطقة الخليج، والتهديد المستمر بغلق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وما قد ينتج عن ذلك من تبعات خطيرة، فضلاً عن الأعمال العدائية والإرهابية ضد محطتي نفط سعوديتين تعرضتا لاعتداءات حوثية بالوكالة عن طهران، وسبقتها اعتداءات على سفن نفطية بالمياه الإقليمية الإماراتية، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن سببها "ألغام بحرية على الأرجح من إيران".

كما سيكون الملف النووي الإيراني أحد محاور القمتين العربية والخليجية، وذلك بعد تصريح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي لقناة "العالم" الإيرانية، قبل أيام، الذي قال فيه: "حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين؛ فإن إيران ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي"؛ وهو ما يشكل تهديدًا صريحًا باستعداد إيران لمواصلة أنشطتها النووية، وإيذاناً بانسحابها من الاتفاق النووي برغم التزام الأطراف الأوروبية به حتى الآن، واستعداء مباشر للقوى العالمية.

تلك الأزمات التي تكاد تعصف بأمن واستقرار المنطقة العربية والإسلامية هي ما دفعت خادم الحرمين الشريفين لدعوة الدول العربية والخليجية إلى قمتين طارئتين، انطلاقاً من مسؤوليات المملكة التاريخية في حماية أمن واستقرار دول المنطقة والعالم الإسلامي والحفاظ على هويتها وقيادتها في مواجهة التحديات والتهديدات التي من شأنها المساس بأي من الدول الإسلامية.