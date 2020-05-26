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روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع 432 والإجمالي 179002

قال: كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجّلة زاد بواقع 45 وفاة إلى 3302

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002.

ووفق "رويترز": كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع 432 والإجمالي 179002
سبق

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002.

ووفق "رويترز": كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
09:39 AM

روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع 432 والإجمالي 179002

قال: كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجّلة زاد بواقع 45 وفاة إلى 3302

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002.

ووفق "رويترز": كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302.

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