أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002.
ووفق "رويترز": كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302.
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روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع 432 والإجمالي 179002
قال: كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجّلة زاد بواقع 45 وفاة إلى 3302
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002.
ووفق "رويترز": كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302.
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002.
روبرت كوخ: إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع 432 والإجمالي 179002
قال: كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجّلة زاد بواقع 45 وفاة إلى 3302
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002.
ووفق "رويترز": كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302.