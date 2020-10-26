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بالأسماء.. ترقية ٢٠ موظفًا بأمانة حائل من المرتبة الرابعة للعاشرة بمختلف التخصصات

"الزايدي" يحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة أهالي المنطقة

اعتمد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، قرار ترقية ٢٠ موظفًا من منسوبي الأمانة، عبر منصة "مسار" الرقمية على مختلف المراتب من المرتبة الرابعة للعاشرة في مختلف التخصصات.

وبارك "الزايدي" لجميع الموظفين على ترقيتهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة؛ مشيرًا إلى أن الترقيات تأتي في إطار جهود أمانة منطقة حائل الرامية لتوفير أقصى درجات التميز والكفاءة والفعالية للموظف في بيئة عمل مستقرة محفزة قوامها الانتماء والإبداع والالتزام.

وأعرب الموظفون المرقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لأمين منطقة حائل على هذه الثقة وعلى ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة؛ مؤكدين أن ذلك سيكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

وفيما يلي أسماء الموظفين المرقين:

خالد فهد عبدالله المهنا، محمد سالم عذال الشمري، عبدالعزيز محمد العقيلي، خليف علي محسن الشهيل، سعود فهد سعود العلي، كريم مشعل الشمري، خالد بدر الحربي، محمد خشان الشمري، عبدالرحمن خلف الشمري، بدر عبدالعزيز الفوزان، مازن دويهيس الشمري، هاني عبدالله العامر، باتع بشير الشمري، بندر رحيل الشمري، سالم عبدالله الشمري، أمل سبيل العنزي، عبدالله محمد الباتع، نواف عبدالمحسن العتيق، معاذ عبدالعزيز الشمري، بندر سعود السويداء.

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بالأسماء.. ترقية ٢٠ موظفًا بأمانة حائل من المرتبة الرابعة للعاشرة بمختلف التخصصات
سبق

اعتمد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، قرار ترقية ٢٠ موظفًا من منسوبي الأمانة، عبر منصة "مسار" الرقمية على مختلف المراتب من المرتبة الرابعة للعاشرة في مختلف التخصصات.

وبارك "الزايدي" لجميع الموظفين على ترقيتهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة؛ مشيرًا إلى أن الترقيات تأتي في إطار جهود أمانة منطقة حائل الرامية لتوفير أقصى درجات التميز والكفاءة والفعالية للموظف في بيئة عمل مستقرة محفزة قوامها الانتماء والإبداع والالتزام.

وأعرب الموظفون المرقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لأمين منطقة حائل على هذه الثقة وعلى ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة؛ مؤكدين أن ذلك سيكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

وفيما يلي أسماء الموظفين المرقين:

خالد فهد عبدالله المهنا، محمد سالم عذال الشمري، عبدالعزيز محمد العقيلي، خليف علي محسن الشهيل، سعود فهد سعود العلي، كريم مشعل الشمري، خالد بدر الحربي، محمد خشان الشمري، عبدالرحمن خلف الشمري، بدر عبدالعزيز الفوزان، مازن دويهيس الشمري، هاني عبدالله العامر، باتع بشير الشمري، بندر رحيل الشمري، سالم عبدالله الشمري، أمل سبيل العنزي، عبدالله محمد الباتع، نواف عبدالمحسن العتيق، معاذ عبدالعزيز الشمري، بندر سعود السويداء.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
01:30 PM

بالأسماء.. ترقية ٢٠ موظفًا بأمانة حائل من المرتبة الرابعة للعاشرة بمختلف التخصصات

"الزايدي" يحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة أهالي المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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اعتمد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، قرار ترقية ٢٠ موظفًا من منسوبي الأمانة، عبر منصة "مسار" الرقمية على مختلف المراتب من المرتبة الرابعة للعاشرة في مختلف التخصصات.

وبارك "الزايدي" لجميع الموظفين على ترقيتهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة؛ مشيرًا إلى أن الترقيات تأتي في إطار جهود أمانة منطقة حائل الرامية لتوفير أقصى درجات التميز والكفاءة والفعالية للموظف في بيئة عمل مستقرة محفزة قوامها الانتماء والإبداع والالتزام.

وأعرب الموظفون المرقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لأمين منطقة حائل على هذه الثقة وعلى ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة؛ مؤكدين أن ذلك سيكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

وفيما يلي أسماء الموظفين المرقين:

خالد فهد عبدالله المهنا، محمد سالم عذال الشمري، عبدالعزيز محمد العقيلي، خليف علي محسن الشهيل، سعود فهد سعود العلي، كريم مشعل الشمري، خالد بدر الحربي، محمد خشان الشمري، عبدالرحمن خلف الشمري، بدر عبدالعزيز الفوزان، مازن دويهيس الشمري، هاني عبدالله العامر، باتع بشير الشمري، بندر رحيل الشمري، سالم عبدالله الشمري، أمل سبيل العنزي، عبدالله محمد الباتع، نواف عبدالمحسن العتيق، معاذ عبدالعزيز الشمري، بندر سعود السويداء.

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