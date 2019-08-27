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"التعليم" تُنهي ترحيل الكتب للمدارس بمحافظتي وادي الدواسر والسليل

ضمن استعداداتها لبدء العمل الدراسي الجديد 1440- 1441هـ

أنهت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ترحيل جميع المقررات الدراسية لجميع مدارس البنين والبنات بالمحافظة ومكتب التعليم بمحافظة السليل، ضمن استعداداتها لبدء العمل الدراسي الجديد 1440-1441هـ، حيث وضعت خطة جاءت على عدة مراحل شملت مرحلة الاستلام وإدخال المستودعات المركزية ثم الفرز ثم الترحيل وفق توزيع جغرافي مُعين.

وأكد لـ"سبق"، مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد العُمري، أهمية المقررات المدرسية باعتبارها من أهم الوسائل الدراسية في كل المراحل؛ وكونها تُعد الوسيلة التوجيهية لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، حيث توفر لهم مرجعًا مهمًا أثناء فترة دراستهم.

وأشار "العُمري" إلى أن الكتاب المدرسي له أهمية كبرى في حياة الطالب فهو رفيق دربه طوال العام الدراسي ويعد المصدر الأول للمعلومات وأقصر الطرق للوصول إليها بطريقة سهلة ومنظمة ومشروحة شرحًا مفصلاً ويمثل قيمة كبيرة عند كل طالب ليس فقط كونه يستخدم خلال الموقف التعليمي وإنما لدوره في رفع الثروة الثقافية للطالب والمنهل الذي يستقى منه العلم ومصدر للأبحاث والاحتياجات العلمية والرصيد المعلوماتي والمنهج الحياتي الذي يستطيع بهما أن يواجه الحياة.

وقدم "العُمري" شكره وتقديره لوزارة التعليم على ما توليه من اهتمام كبير بالمقررات المدرسية، ولفريق العمل بالإدارة على تنفيذ خطة الترحيل حتى تكون المقررات بين أيدي الطلاب والطالبات بدءًا من أول يوم دراسي.

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"التعليم" تُنهي ترحيل الكتب للمدارس بمحافظتي وادي الدواسر والسليل
سبق

أنهت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ترحيل جميع المقررات الدراسية لجميع مدارس البنين والبنات بالمحافظة ومكتب التعليم بمحافظة السليل، ضمن استعداداتها لبدء العمل الدراسي الجديد 1440-1441هـ، حيث وضعت خطة جاءت على عدة مراحل شملت مرحلة الاستلام وإدخال المستودعات المركزية ثم الفرز ثم الترحيل وفق توزيع جغرافي مُعين.

وأكد لـ"سبق"، مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد العُمري، أهمية المقررات المدرسية باعتبارها من أهم الوسائل الدراسية في كل المراحل؛ وكونها تُعد الوسيلة التوجيهية لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، حيث توفر لهم مرجعًا مهمًا أثناء فترة دراستهم.

وأشار "العُمري" إلى أن الكتاب المدرسي له أهمية كبرى في حياة الطالب فهو رفيق دربه طوال العام الدراسي ويعد المصدر الأول للمعلومات وأقصر الطرق للوصول إليها بطريقة سهلة ومنظمة ومشروحة شرحًا مفصلاً ويمثل قيمة كبيرة عند كل طالب ليس فقط كونه يستخدم خلال الموقف التعليمي وإنما لدوره في رفع الثروة الثقافية للطالب والمنهل الذي يستقى منه العلم ومصدر للأبحاث والاحتياجات العلمية والرصيد المعلوماتي والمنهج الحياتي الذي يستطيع بهما أن يواجه الحياة.

وقدم "العُمري" شكره وتقديره لوزارة التعليم على ما توليه من اهتمام كبير بالمقررات المدرسية، ولفريق العمل بالإدارة على تنفيذ خطة الترحيل حتى تكون المقررات بين أيدي الطلاب والطالبات بدءًا من أول يوم دراسي.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
10:06 PM

"التعليم" تُنهي ترحيل الكتب للمدارس بمحافظتي وادي الدواسر والسليل

ضمن استعداداتها لبدء العمل الدراسي الجديد 1440- 1441هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ترحيل جميع المقررات الدراسية لجميع مدارس البنين والبنات بالمحافظة ومكتب التعليم بمحافظة السليل، ضمن استعداداتها لبدء العمل الدراسي الجديد 1440-1441هـ، حيث وضعت خطة جاءت على عدة مراحل شملت مرحلة الاستلام وإدخال المستودعات المركزية ثم الفرز ثم الترحيل وفق توزيع جغرافي مُعين.

وأكد لـ"سبق"، مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد العُمري، أهمية المقررات المدرسية باعتبارها من أهم الوسائل الدراسية في كل المراحل؛ وكونها تُعد الوسيلة التوجيهية لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، حيث توفر لهم مرجعًا مهمًا أثناء فترة دراستهم.

وأشار "العُمري" إلى أن الكتاب المدرسي له أهمية كبرى في حياة الطالب فهو رفيق دربه طوال العام الدراسي ويعد المصدر الأول للمعلومات وأقصر الطرق للوصول إليها بطريقة سهلة ومنظمة ومشروحة شرحًا مفصلاً ويمثل قيمة كبيرة عند كل طالب ليس فقط كونه يستخدم خلال الموقف التعليمي وإنما لدوره في رفع الثروة الثقافية للطالب والمنهل الذي يستقى منه العلم ومصدر للأبحاث والاحتياجات العلمية والرصيد المعلوماتي والمنهج الحياتي الذي يستطيع بهما أن يواجه الحياة.

وقدم "العُمري" شكره وتقديره لوزارة التعليم على ما توليه من اهتمام كبير بالمقررات المدرسية، ولفريق العمل بالإدارة على تنفيذ خطة الترحيل حتى تكون المقررات بين أيدي الطلاب والطالبات بدءًا من أول يوم دراسي.

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