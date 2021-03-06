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9623 مطعماً ومقهى في #الرياض يعاودون استقبال وخدمة زبائنهم.. غداً

الأمانة تؤكّد ضرورة التقيُّد بالتدابير الوقائية حفاظاً على سلامة الجميع

قالت امانة الرياض إنه بدءاً من غد الأحد تعاود 9623 مطعماً ومقهى في #الرياض استقبال وخدمة زبائنها داخل أروقتها.

وأكّدت #أمانة_منطقة_الرياض، ضرورة التقيُّد بالتدابير الوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.

وكان قد صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تقرّر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الواردة في البيانين المشار إليهما المتعلقين بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوّق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م.

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9623 مطعماً ومقهى في #الرياض يعاودون استقبال وخدمة زبائنهم.. غداً
سبق

قالت امانة الرياض إنه بدءاً من غد الأحد تعاود 9623 مطعماً ومقهى في #الرياض استقبال وخدمة زبائنها داخل أروقتها.

وأكّدت #أمانة_منطقة_الرياض، ضرورة التقيُّد بالتدابير الوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.

وكان قد صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تقرّر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الواردة في البيانين المشار إليهما المتعلقين بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوّق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
10:50 AM

9623 مطعماً ومقهى في #الرياض يعاودون استقبال وخدمة زبائنهم.. غداً

الأمانة تؤكّد ضرورة التقيُّد بالتدابير الوقائية حفاظاً على سلامة الجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت امانة الرياض إنه بدءاً من غد الأحد تعاود 9623 مطعماً ومقهى في #الرياض استقبال وخدمة زبائنها داخل أروقتها.

وأكّدت #أمانة_منطقة_الرياض، ضرورة التقيُّد بالتدابير الوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.

وكان قد صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تقرّر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الواردة في البيانين المشار إليهما المتعلقين بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوّق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م.

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