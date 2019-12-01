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البرلمان العراقي يعلن قبول  استقالة عبد المهدي

عقب التصويت في  جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم

صوت مجلس النواب العراقي، في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم الأحد، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.

وقال مصدر نيابي، في حديث لموقع السومرية نيوز العراقي "إن مجلس النواب صوت على قبول استقالة عادل عبد المهدي من منصبه، استناداً الى أحكام المادة 75 من الدستور".

وكان المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أعلن، أمس السبت، أن عبد المهدي سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب.

وعقد مجلس النواب، ظهر اليوم الأحد، جلسة استثنائية يتضمن جدول أعمالها "مناقشة استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومناقشة الأحداث الأخيرة في محافظتي النجف وذي قار والمحافظات الأخرى".

مجلس النواب العراقي استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

الرئيسية/ أخبار العالم

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البرلمان العراقي يعلن قبول  استقالة عبد المهدي
سبق

صوت مجلس النواب العراقي، في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم الأحد، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.

وقال مصدر نيابي، في حديث لموقع السومرية نيوز العراقي "إن مجلس النواب صوت على قبول استقالة عادل عبد المهدي من منصبه، استناداً الى أحكام المادة 75 من الدستور".

وكان المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أعلن، أمس السبت، أن عبد المهدي سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب.

وعقد مجلس النواب، ظهر اليوم الأحد، جلسة استثنائية يتضمن جدول أعمالها "مناقشة استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومناقشة الأحداث الأخيرة في محافظتي النجف وذي قار والمحافظات الأخرى".

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
04:00 PM

البرلمان العراقي يعلن قبول  استقالة عبد المهدي

عقب التصويت في  جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صوت مجلس النواب العراقي، في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم الأحد، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.

وقال مصدر نيابي، في حديث لموقع السومرية نيوز العراقي "إن مجلس النواب صوت على قبول استقالة عادل عبد المهدي من منصبه، استناداً الى أحكام المادة 75 من الدستور".

وكان المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أعلن، أمس السبت، أن عبد المهدي سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب.

وعقد مجلس النواب، ظهر اليوم الأحد، جلسة استثنائية يتضمن جدول أعمالها "مناقشة استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومناقشة الأحداث الأخيرة في محافظتي النجف وذي قار والمحافظات الأخرى".

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