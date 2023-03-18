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استشاري لـ"سبق": جثمان المتوفى بـ"كورونا لا" ينقل العدوى للمغسلين

تشابه حالات "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" وأدوات الوقاية ضرورية

أوضح استشاري الأمراض المعدية والمدير العام للشؤون الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور هايل العبدلي لـ"سبق"، أن المعلومات المتوفرة حتى الآن لم تسجل أي حالة لانتقال عدوى من جثمان متوفى بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية للمباشرين في تجهيزه، وهي مشابهة تماماً لفيروس "كورونا" المستجد.

وتفصيلاً، قال الدكتور "العبدلي": إن المعلومات المتوفرة حتى الآن هي أن التعامل مع جثة المتوفى بفيروس "كورونا" المستجد مشابهة تماماً للتعامل مع جثة "كورونا" متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والتي طبعاً حدث بسببها وفيات هنا في المملكة، وتم التعامل معها، ولم تسجل أي حالة لانتقال عدوى من جثمان متوفى.

وأضاف "العبدلي" أن غسل الجنازة يكون عبر أشخاص ‏يلبسون الواقيات والكمامات "أدوات الوقاية" ويكفن ويدفن، وتكون الإجراءات الاحترازية للمباشرين للجثمان في مثل هذه الحالات مشابهة تماماً لاحتياطات جثمان المتوفى بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري لـ"سبق": جثمان المتوفى بـ"كورونا لا" ينقل العدوى للمغسلين
سبق

أوضح استشاري الأمراض المعدية والمدير العام للشؤون الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور هايل العبدلي لـ"سبق"، أن المعلومات المتوفرة حتى الآن لم تسجل أي حالة لانتقال عدوى من جثمان متوفى بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية للمباشرين في تجهيزه، وهي مشابهة تماماً لفيروس "كورونا" المستجد.

وتفصيلاً، قال الدكتور "العبدلي": إن المعلومات المتوفرة حتى الآن هي أن التعامل مع جثة المتوفى بفيروس "كورونا" المستجد مشابهة تماماً للتعامل مع جثة "كورونا" متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والتي طبعاً حدث بسببها وفيات هنا في المملكة، وتم التعامل معها، ولم تسجل أي حالة لانتقال عدوى من جثمان متوفى.

وأضاف "العبدلي" أن غسل الجنازة يكون عبر أشخاص ‏يلبسون الواقيات والكمامات "أدوات الوقاية" ويكفن ويدفن، وتكون الإجراءات الاحترازية للمباشرين للجثمان في مثل هذه الحالات مشابهة تماماً لاحتياطات جثمان المتوفى بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
04:10 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
07:00 PM

استشاري لـ"سبق": جثمان المتوفى بـ"كورونا لا" ينقل العدوى للمغسلين

تشابه حالات "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" وأدوات الوقاية ضرورية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
7,010

أوضح استشاري الأمراض المعدية والمدير العام للشؤون الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور هايل العبدلي لـ"سبق"، أن المعلومات المتوفرة حتى الآن لم تسجل أي حالة لانتقال عدوى من جثمان متوفى بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية للمباشرين في تجهيزه، وهي مشابهة تماماً لفيروس "كورونا" المستجد.

وتفصيلاً، قال الدكتور "العبدلي": إن المعلومات المتوفرة حتى الآن هي أن التعامل مع جثة المتوفى بفيروس "كورونا" المستجد مشابهة تماماً للتعامل مع جثة "كورونا" متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والتي طبعاً حدث بسببها وفيات هنا في المملكة، وتم التعامل معها، ولم تسجل أي حالة لانتقال عدوى من جثمان متوفى.

وأضاف "العبدلي" أن غسل الجنازة يكون عبر أشخاص ‏يلبسون الواقيات والكمامات "أدوات الوقاية" ويكفن ويدفن، وتكون الإجراءات الاحترازية للمباشرين للجثمان في مثل هذه الحالات مشابهة تماماً لاحتياطات جثمان المتوفى بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

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