ضِمن مبادرة "خير المدينة".. فيصل بن سلمان يعتمد حملة "فطوركم علينا"

لتوفير المواد الغذائية والتموينية للأسر المحتاجة داخل الأحياء السكنية

اعتمد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، إطلاق حملة "فطوركم علينا" تزامنًا مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، ضِمن مبادرة "خير المدينة".

ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحملة تهدف إلى توفير المواد الغذائية والتموينية للأسر داخل الأحياء السكنية، في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكد أمير المدينة المنورة أن الحملة تأتي تماشيًا مع قيم العطاء في هذه البلاد، وتجسيدًا للتكافل والتآخي والتراحم في الشهر الكريم، ونسعى للحفاظ على القيم والعادات النبيلة التي من بينها تقديم السُّفَر الرمضانية في المسجد النبوي والمساجد الأخرى، واستمرارية هذه القيمة السامية من خلال هذه الحملة.