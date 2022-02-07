أفضل وأحدث الدهانات الديكورية الداخلية للمباني 2022

تضفي لمسات جمالية تزيّن مساحاتك من "دهانات الجزيرة"

دع خيالك يسرح في منزل ينبض بالحياة، حيث تجد في كل حائط حكاية تُروى، عاكسةً لذوقك وشخصيتك، بل وحتى ذاتك نفسها. أطلق العنان لخيالك ودعه يصوّر لك مكانك بالطريقة التي تناسبك، حيث إن اختياراتك ليست مجرّد أفكار عابرة، بل هي ذوق جمالي وثقافي يعكس نمط حياتك.

أضف ضمن مخططاتك خلال السنة الجديدة تطوير المساحة الداخلية لمنزلك أو للمبنى، وجعلها نابضةً بالحياة أكثر، وذات مظهر حيوي، بواسطة الدهانات الديكورية الحديثة. إن سنة 2022 سنة تدعو إلى التفاؤل، وقد تكون الوقت الأمثل لمنح حوائط المبنى، وأثاثه، وسقفه غطاءً ديكورياً ساحراً. ومن هنا، تقدّم "دهانات الجزيرة" دليلها الذي يحتوي على أفضل الدهانات الديكورية الداخلية للمنازل، والفنادق، والمطاعم وغيرها من المباني لتزيّن بها مساحتك في عام 2022.

يأتي دور الدهانات الديكورية الداخلية حينما تحتاج إلى لمسات جمالية في الغرف والمساحات. تعتبر الدهانات الديكورية الداخلية نوعاً من أنواع الفنون الذي يستخدم تقنيات فريدة من نوعها لتزيين الجدران والزوايا. يمكن للدهانات الديكورية أن تخلق تناغماً أفضل بين الأثاث، والحوائط، والأرضيات، والسجاد، والنوافذ، والألوان وتدرّجاتها وغيرها من الأشياء في غرفتك أو مساحتك، لتجعلها مكاناً غنيّاً بالجمال، مما يحسّن من حالتك المزاجية.

الألوان

من المعلوم أن لألوان الدهان تأثير في المشاعر وصحة المزاج، فعندما تريد لمنزلك أن يصبح انعكاساً لذاتك، ومساحة تُشعرك بالدفء والأمان والراحة، وفوق كل هذا، مساحة تُشعرك بالسعادة، فينبغي عليك انتقاء نوع الدهان واللون المناسب لخلق منزل بتلك الصفات.

يقدّم لك فريق خبراء الألوان والتصميم في "دهانات الجزيرة" نصائحهم في تصميم الحوائط، وألوان الجدران، والأنماط المتنوعة المبتكرة، فعلى سبيل المثال، تعطي تشكيلة الألوان المتباينة تبايناً شاسعاً، وذات الدرجة المشرقة، شعوراً مبهجاً ومليئاً بالحيوية، ويمكن دمج أكثر من لون ليمنحك شعوراً نابضاً بالحياة، وحسّ البهجة.

أما الدهانات الديكورية فتعتمد على تشكيلة أخرى من الألوان، غالباً ما تكون ألواناً متناغمة مع بعضها البعض. مثلاً، عندما يجتمع الرمادي والبرتقالي، في دهان رستيك يضفي على مساحتك نمطاً صناعياً جذاباً.

جزء من مهمة "دهانات الجزيرة" هو تقديم هذه التشكيلات والأفكار بأنماط متنوعة، يكون بعضها متوافقاً مع الثقافة المحلية، والبعض الآخر مواكباً للتوجّه العالمي، لتمنحك أكبر قدر من الخيارات المتنوعة في الدهانات الديكورية لتنتقي منها ما يناسب مساحتك.

تسعى "دهانات الجزيرة" أن تكون غرفة النوم، وغرفة المعيشة، والمجلس، ودورة المياه، والمطبخ في منزلك في أفضل حلّة بواسطة استخدام دهانات ديكورية لكل مساحة على حدة، لترسم تحفتك الفنيّة الخاصة بك، وتسعى لمساعدتك في صناعة غرفك، لتعكس ذوقك وهويتك الخاصة بك، ولتكون ذات طابع ولمسة شخصية مميزة.

أولاً، يتم انتقاء الدهانات الديكورية يدوياً، ويتم تخصيص التصميمات والأنماط، ويتم تطبيق الدهانات الديكورية باستخدام تقنياتها الحديثة. سيساعدك خبراؤها في اقتراح موضع الألوان والديكور في كل غرفة مع مراعاة ذوقك وتفضيلاتك، والاستماع إلى ما تحتاج إليه، والخيارات التي تريدها، والتأكد من أن تمنحك جميع الغرف شعوراً مميزاً ومتوائماً مع نمط تصميمك الخاص بك.

لتحقيق هذا الخلطة الجمالية المتزّنة في التصاميم الداخلية، تقدّم لك "دهانات الجزيرة" أفضل منتجاتها في مجال الدهانات الديكورية الداخلية، والتي ستساعدك في توظيف الدهان الديكوري التوظيف الأمثل في مساحتك الداخلية.

ستانيك

إنها تقدّم لك دهان ستانيك، ذو المظهر الأنيق المشرق، كأحد أفضل الدهانات الديكورية لحائطك. يضفي هذا التصميم لمسة ساحرة على الألوان الكلاسيكية، مما يعطي لمسة راقية لكل حائط في جميع أنحاء المبنى. يوفر هذا الدهان الديكوري الداخلي لمسة جمالية ذات مظهر معدني ونمط استثنائي.

رست إفكت

سيحوّل رست إفكت، الدهان الديكوري الفريد، نمط أي سطح سواءً كان السطح حديثاً أم قديماً، إلى مظهر جمالي بطابع نحاسي فنّي مميز، فهو يتميز بمظهر ذي لمسة عصرية ومثالية. يمكنك أيضاً استخدام رست إفكت في الأسطح الخارجية مثل الغرف والجلسات الخارجية في الحدائق وغيرها.

كونكريت إفّكت

يوجد رقي مميز وثراء مرتبط بالتظليل الدقيق، أو بالخرسانة الخام غير المكتملة، ولهذا تقدّم لك "دهانات الجزيرة" كونكريت إفكت بصفته دهاناً ديكورياً بتركيبة صناعية حديثة للمظهر الخرساني المصقول والمشذّب. يمكنك الحصول على مظهر خرساني خام وساحر، وسيخلق لمساحتك مظهراً غنياً بذوق حديث وفاخر.

باختصار، إذا كنت تتساءل عن نوع من أنواع الدهان هو الأفضل والأنسب لحوائط المبنى، فإن الإجابة تكمن في الدهانات الديكورية، فهي تمنحك تميزاً جمالياً أكثر من غيرها من الدهانات، كما أنها خيار ملائم جداً لمن يبحثون عن التميز. عندما تصبح مُلمّاً بماهيّة التصميم الداخلي المناسب لذوقك وشخصيتك يمكنك حينها اختيار الخيارات المثالية لمنزلك أو للمبنى باستخدام الدهانات الديكورية عالية الجودة التي تقدّمها لك "دهانات الجزيرة"، ولمزيد من الاطلاع يمكنك متابعة قنواتها على منصات التواصل الاجتماعي: إنستغرام - تويتر - فيسبوك - يوتيوب