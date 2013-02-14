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"قائدات قطار الحرمين".. السعوديات يتدربن والراتب بعد التخرج 8 آلاف

برنامجٌ تسجل فيه المشاركات بالتأمينات من اليوم الأول ويستمر عامًا بجدة

يبدأ، غدًا الثلاثاء، برنامج تدريب السعوديات على قيادة القطارات الذي يستمر لمدة سنة وذلك في محافظة جدة.

وأعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" في الأول من يناير الماضي، عن فتح باب التسجيل للسعوديات للتدريب في برنامج "قائدات قطار الحرمين السريع".

ويتضمن البرنامج التدريبَ العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع، وتتقاضى المتدربة مكافأة شهرية قدرها 4 آلاف ريال خلال فترة التدريب، كما تسجل كمشتركة في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفتها موظفة تحت التدريب؛ فيما تتقاضى بعد التخرج راتبًا شهريًّا يصل إلى 8 آلاف ريال.

وتشهد المملكة طلبًا كبيرًا على الرحلات عبر القطارات من قِبَل المواطنين والمقيمين إلى جانب السياح والقادمين للحج والعمرة، ويُنتظر أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة؛ مما سيزيد من توظيف المزيد من سائقي القطارات السعوديين من الجنسين.

المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب قائدات قطار الحرمين السريع قطار الحرمين السريع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قائدات قطار الحرمين".. السعوديات يتدربن والراتب بعد التخرج 8 آلاف
سبق

يبدأ، غدًا الثلاثاء، برنامج تدريب السعوديات على قيادة القطارات الذي يستمر لمدة سنة وذلك في محافظة جدة.

وأعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" في الأول من يناير الماضي، عن فتح باب التسجيل للسعوديات للتدريب في برنامج "قائدات قطار الحرمين السريع".

ويتضمن البرنامج التدريبَ العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع، وتتقاضى المتدربة مكافأة شهرية قدرها 4 آلاف ريال خلال فترة التدريب، كما تسجل كمشتركة في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفتها موظفة تحت التدريب؛ فيما تتقاضى بعد التخرج راتبًا شهريًّا يصل إلى 8 آلاف ريال.

وتشهد المملكة طلبًا كبيرًا على الرحلات عبر القطارات من قِبَل المواطنين والمقيمين إلى جانب السياح والقادمين للحج والعمرة، ويُنتظر أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة؛ مما سيزيد من توظيف المزيد من سائقي القطارات السعوديين من الجنسين.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
01:17 PM

"قائدات قطار الحرمين".. السعوديات يتدربن والراتب بعد التخرج 8 آلاف

برنامجٌ تسجل فيه المشاركات بالتأمينات من اليوم الأول ويستمر عامًا بجدة

A A A
خالد علي - الرياض
7
2,613

يبدأ، غدًا الثلاثاء، برنامج تدريب السعوديات على قيادة القطارات الذي يستمر لمدة سنة وذلك في محافظة جدة.

وأعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" في الأول من يناير الماضي، عن فتح باب التسجيل للسعوديات للتدريب في برنامج "قائدات قطار الحرمين السريع".

ويتضمن البرنامج التدريبَ العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع، وتتقاضى المتدربة مكافأة شهرية قدرها 4 آلاف ريال خلال فترة التدريب، كما تسجل كمشتركة في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفتها موظفة تحت التدريب؛ فيما تتقاضى بعد التخرج راتبًا شهريًّا يصل إلى 8 آلاف ريال.

وتشهد المملكة طلبًا كبيرًا على الرحلات عبر القطارات من قِبَل المواطنين والمقيمين إلى جانب السياح والقادمين للحج والعمرة، ويُنتظر أن يستمر الطلب في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة؛ مما سيزيد من توظيف المزيد من سائقي القطارات السعوديين من الجنسين.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,900
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,456
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