بالفيديو.. "أم نواف" تحكي تجربتها مع توصيل الطلبات في فترة "منع التجوُّل"

تلتزم بكامل إجراءات السلامة للوقاية من كورونا

تحدثت سيدة سعودية عن تجربتها في العمل مع أحد تطبيقات توصيل الطلبات أثناء منع التجوُّل، وبقاء الناس في منازلهم.

وفي التفاصيل، حكت أم نواف تجربتها لقناة "العربية" في هذا المجال، قائلة: "بعد أن كنتُ أقوم بتوصيل النساء من وإلى الأماكن التي يرغبن في الذهاب إليها أصبح عملي الآن يقتصر على توصيل الطلبات لهن من تموينات غذائية ومواد صحية". مشيرة إلى أن حجم وضغط العمل عليها أصبح أكبر من السابق في ظل ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأكدت في هذا الصدد حرصها على سلامة الآخرين من خلال التزامها بلائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي. مضيفة وهي تدير مقود سيارتها: "مع تركز عملي الآن على توصيل الطلبات الشخصية من مواد غذائية وطبية التزمتُ بأخذ الاحتياطات والاشتراطات الصحية من استخدام المعقمات يوميًّا، التي أحملها معي دائمًا باستمرار، وكذلك لبس القفازات التي أستبدلها من وقت لآخر أثناء حملي الطلبات لإيصالها للنساء".