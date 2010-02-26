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مساجد مكة تقيم دورة "الأحكام الفقهية للأذان" بمشاركة 45 مؤذنًا

ضمن مبادرة فرع "الشؤون الإسلامية" في برنامج "كيف نكون قدوة؟"

أقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في العاصمة المقدسة عصر اليوم دورة بعنوان "الأحكام الفقهية للأذان والإقامة" والتي ألقاها الشيخ فاضل بن خالد الصقعبي، عضو الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة.

وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة في ملتقى مكة الثقافي في برنامج: (كيف نكون قدوة؟) .

وشهدت الدورة حضورًا كثيفًا بدعم من الشيخ سعيد بن عبدالرزاق الزهراني، المدير العام لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في العاصمة، حيث شارك فيها 45 مؤذنًا في قاعة المحاضرات في مجمع البلد الأمين.

واشتملت الدورة على تصحيح الأذان وتحسين الأذان، والحكمة من مشروعيته، وبيان فضل الأذان والمؤذنين وشروط المؤذن، والكشف عن اللحن المحيل للمعنى واللحن غير المحيل للمعنى وغير ذلك.

وتميزت بمشاركة الشيخ منصور بن سليمان برقاوي، صاحب الإسناد المتصل بالأذان الصحيح إلى الصحابي الجليل بلال رضي الله عنه وسيجيز - بإذن الله- المؤذنين المشاركين بهذا الإسناد.

وفي الختام، شكر الشيخ فاضل الصقعبي، مدير الفرع على إقامة هذه الدورات في جميع محافظات المنطقة والمشرف التنفيذي لهذه الدورة فضيلة الشيخ سعيد بن عبدالرزاق الزهراني، المدير العام لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في العاصمة المقدسة ولزملائه المشاركين في تنظيم الندوة وهم : الشيخ عبدالمحسن العبيسي وسعيد الغامدي وناصر الحجاجي وإبراهيم السهلي.

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مساجد مكة تقيم دورة "الأحكام الفقهية للأذان" بمشاركة 45 مؤذنًا
سبق

أقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في العاصمة المقدسة عصر اليوم دورة بعنوان "الأحكام الفقهية للأذان والإقامة" والتي ألقاها الشيخ فاضل بن خالد الصقعبي، عضو الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة.

وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة في ملتقى مكة الثقافي في برنامج: (كيف نكون قدوة؟) .

وشهدت الدورة حضورًا كثيفًا بدعم من الشيخ سعيد بن عبدالرزاق الزهراني، المدير العام لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في العاصمة، حيث شارك فيها 45 مؤذنًا في قاعة المحاضرات في مجمع البلد الأمين.

واشتملت الدورة على تصحيح الأذان وتحسين الأذان، والحكمة من مشروعيته، وبيان فضل الأذان والمؤذنين وشروط المؤذن، والكشف عن اللحن المحيل للمعنى واللحن غير المحيل للمعنى وغير ذلك.

وتميزت بمشاركة الشيخ منصور بن سليمان برقاوي، صاحب الإسناد المتصل بالأذان الصحيح إلى الصحابي الجليل بلال رضي الله عنه وسيجيز - بإذن الله- المؤذنين المشاركين بهذا الإسناد.

وفي الختام، شكر الشيخ فاضل الصقعبي، مدير الفرع على إقامة هذه الدورات في جميع محافظات المنطقة والمشرف التنفيذي لهذه الدورة فضيلة الشيخ سعيد بن عبدالرزاق الزهراني، المدير العام لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في العاصمة المقدسة ولزملائه المشاركين في تنظيم الندوة وهم : الشيخ عبدالمحسن العبيسي وسعيد الغامدي وناصر الحجاجي وإبراهيم السهلي.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
03:08 AM

مساجد مكة تقيم دورة "الأحكام الفقهية للأذان" بمشاركة 45 مؤذنًا

ضمن مبادرة فرع "الشؤون الإسلامية" في برنامج "كيف نكون قدوة؟"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في العاصمة المقدسة عصر اليوم دورة بعنوان "الأحكام الفقهية للأذان والإقامة" والتي ألقاها الشيخ فاضل بن خالد الصقعبي، عضو الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة.

وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة في ملتقى مكة الثقافي في برنامج: (كيف نكون قدوة؟) .

وشهدت الدورة حضورًا كثيفًا بدعم من الشيخ سعيد بن عبدالرزاق الزهراني، المدير العام لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في العاصمة، حيث شارك فيها 45 مؤذنًا في قاعة المحاضرات في مجمع البلد الأمين.

واشتملت الدورة على تصحيح الأذان وتحسين الأذان، والحكمة من مشروعيته، وبيان فضل الأذان والمؤذنين وشروط المؤذن، والكشف عن اللحن المحيل للمعنى واللحن غير المحيل للمعنى وغير ذلك.

وتميزت بمشاركة الشيخ منصور بن سليمان برقاوي، صاحب الإسناد المتصل بالأذان الصحيح إلى الصحابي الجليل بلال رضي الله عنه وسيجيز - بإذن الله- المؤذنين المشاركين بهذا الإسناد.

وفي الختام، شكر الشيخ فاضل الصقعبي، مدير الفرع على إقامة هذه الدورات في جميع محافظات المنطقة والمشرف التنفيذي لهذه الدورة فضيلة الشيخ سعيد بن عبدالرزاق الزهراني، المدير العام لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في العاصمة المقدسة ولزملائه المشاركين في تنظيم الندوة وهم : الشيخ عبدالمحسن العبيسي وسعيد الغامدي وناصر الحجاجي وإبراهيم السهلي.

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