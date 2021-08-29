"بلدية ينبع" تُغلق حوشاً مخالفاً لتقديم الشيشة والمعسل وتصادر محتوياته

يعمل دون الالتزام بالبروتوكولات الصحية الوقائية والاحترازية

أغلقت بلدية محافظة ينبع ممثلة بالفرق الرقابية بالتنسيق مع ‎الأمن الوقائي موقعاً عبارة عن حوش لتقديم الشيشة والمعسل بشكل مخالف، إضافة إلى عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية الوقائية والاحترازية وتمّت مصادرة المضبوطات واستكمال الإجراءات النظامية.

يُذكر أن بلدية محافظة ينبع تواصل متابعتها المستمرة لكل المنشآت والأنشطة التجارية من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية مشددة على عدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات واتخاذ القرارات النظامية حيالهم.