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"العيسى" يدشن "منصة شمس" ويطلق الإصدار الـ5 لجائزة التميز في التعليم الإلكتروني

المقرن: خصصت دورتها الحالية للبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح

يرعى وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور أحمد بن محمد العيسى، حفل إطلاق شبكة الموارد السعودية " شمس" إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، كما سيكرم الفائزين والفائزات بجوائز الإصدار الرابع لجائزة التميز في التعليم الإلكتروني من المؤسسات والجهات الحكومية والأفراد،بالإضافة إلى إطلاق الإصدار الخامس من الجائزة، وذلك في الحفل الذي ينظمه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمقر وزارة التعليم الرئيس بطريق الملك عبد الله، ظهر الاثنين 5 مارس 2018، بحضور مديري وممثلي الجامعات وإدارات التعليم الفائزة بدرع التميز.

وقدم مدير عام المركز الوطني الدكتور عبدالله المقرن الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله لما يوليانه من عناية ودعم للتعليم في المملكة عموماً والحرص على كل ما يدعم جودته، والذي تمثل في إنشاء المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مستقلاً مالياً وإدارياً، بما يحقق بإذن الله التقدم والتميز في العملية التعليمية وما نتطلع إليه من تحقيق لرؤية المملكة 2030 .

كما قدم الشكر لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور أحمد العيسى لرعايته حفل تدشين منصة شمس وإطلاق الإصدار الخامس لجائزة التميز في التعليم الإلكتروني، مثمناً جهوده في تسخير كافة الإمكانات لدعم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بوصفه بيت خبرة ومرجعية وطنية في مجال اختصاصه و فضاء رحباً لتشييد مستقبل واعد في تطور التعليم الإلكتروني في المملكة.

وأشار الدكتور المقرن إلى أن جائزة التميز في التعليم الإلكتروني في نسختها الحالية مخصصة للبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، الذي يشرف عليه المركز،والذي أثمرت مشاركة المؤسسات التعليمية من جامعات وإدارات التعليم فيه عن توفير أكثر من 80 ألف مورد تعليمي متاح حاليًا على شبكة الموارد السعودية «"شمس shms.sa"، وذلك وفق التقارير التي تصدر بشكل دوري عن البرنامج.

وأضاف : من المقرر أني تزامن مع الحفل عدد من البرامج والفعاليات المتعلقة بالبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، بما يعزز المنفعة المرجوة منها وتوظيفها التوظيف الأمثل في العملية التعليمية والتدريبية خلال الفترة من 16- 18 جمادى الآخر 1439هـ.

وفي ختام حديثه قدم مدير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الشكروالتهنئة للجامعات وإدارات التعليم والمؤسسات وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمعلمات التي كان لهم السبق للفوز بجائزة التميز في التعليم الإلكتروني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العيسى" يدشن "منصة شمس" ويطلق الإصدار الـ5 لجائزة التميز في التعليم الإلكتروني
سبق

يرعى وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور أحمد بن محمد العيسى، حفل إطلاق شبكة الموارد السعودية " شمس" إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، كما سيكرم الفائزين والفائزات بجوائز الإصدار الرابع لجائزة التميز في التعليم الإلكتروني من المؤسسات والجهات الحكومية والأفراد،بالإضافة إلى إطلاق الإصدار الخامس من الجائزة، وذلك في الحفل الذي ينظمه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمقر وزارة التعليم الرئيس بطريق الملك عبد الله، ظهر الاثنين 5 مارس 2018، بحضور مديري وممثلي الجامعات وإدارات التعليم الفائزة بدرع التميز.

وقدم مدير عام المركز الوطني الدكتور عبدالله المقرن الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله لما يوليانه من عناية ودعم للتعليم في المملكة عموماً والحرص على كل ما يدعم جودته، والذي تمثل في إنشاء المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مستقلاً مالياً وإدارياً، بما يحقق بإذن الله التقدم والتميز في العملية التعليمية وما نتطلع إليه من تحقيق لرؤية المملكة 2030 .

كما قدم الشكر لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور أحمد العيسى لرعايته حفل تدشين منصة شمس وإطلاق الإصدار الخامس لجائزة التميز في التعليم الإلكتروني، مثمناً جهوده في تسخير كافة الإمكانات لدعم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بوصفه بيت خبرة ومرجعية وطنية في مجال اختصاصه و فضاء رحباً لتشييد مستقبل واعد في تطور التعليم الإلكتروني في المملكة.

وأشار الدكتور المقرن إلى أن جائزة التميز في التعليم الإلكتروني في نسختها الحالية مخصصة للبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، الذي يشرف عليه المركز،والذي أثمرت مشاركة المؤسسات التعليمية من جامعات وإدارات التعليم فيه عن توفير أكثر من 80 ألف مورد تعليمي متاح حاليًا على شبكة الموارد السعودية «"شمس shms.sa"، وذلك وفق التقارير التي تصدر بشكل دوري عن البرنامج.

وأضاف : من المقرر أني تزامن مع الحفل عدد من البرامج والفعاليات المتعلقة بالبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، بما يعزز المنفعة المرجوة منها وتوظيفها التوظيف الأمثل في العملية التعليمية والتدريبية خلال الفترة من 16- 18 جمادى الآخر 1439هـ.

وفي ختام حديثه قدم مدير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الشكروالتهنئة للجامعات وإدارات التعليم والمؤسسات وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمعلمات التي كان لهم السبق للفوز بجائزة التميز في التعليم الإلكتروني.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
02:26 PM

"العيسى" يدشن "منصة شمس" ويطلق الإصدار الـ5 لجائزة التميز في التعليم الإلكتروني

المقرن: خصصت دورتها الحالية للبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور أحمد بن محمد العيسى، حفل إطلاق شبكة الموارد السعودية " شمس" إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، كما سيكرم الفائزين والفائزات بجوائز الإصدار الرابع لجائزة التميز في التعليم الإلكتروني من المؤسسات والجهات الحكومية والأفراد،بالإضافة إلى إطلاق الإصدار الخامس من الجائزة، وذلك في الحفل الذي ينظمه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمقر وزارة التعليم الرئيس بطريق الملك عبد الله، ظهر الاثنين 5 مارس 2018، بحضور مديري وممثلي الجامعات وإدارات التعليم الفائزة بدرع التميز.

وقدم مدير عام المركز الوطني الدكتور عبدالله المقرن الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله لما يوليانه من عناية ودعم للتعليم في المملكة عموماً والحرص على كل ما يدعم جودته، والذي تمثل في إنشاء المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مستقلاً مالياً وإدارياً، بما يحقق بإذن الله التقدم والتميز في العملية التعليمية وما نتطلع إليه من تحقيق لرؤية المملكة 2030 .

كما قدم الشكر لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور أحمد العيسى لرعايته حفل تدشين منصة شمس وإطلاق الإصدار الخامس لجائزة التميز في التعليم الإلكتروني، مثمناً جهوده في تسخير كافة الإمكانات لدعم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بوصفه بيت خبرة ومرجعية وطنية في مجال اختصاصه و فضاء رحباً لتشييد مستقبل واعد في تطور التعليم الإلكتروني في المملكة.

وأشار الدكتور المقرن إلى أن جائزة التميز في التعليم الإلكتروني في نسختها الحالية مخصصة للبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، الذي يشرف عليه المركز،والذي أثمرت مشاركة المؤسسات التعليمية من جامعات وإدارات التعليم فيه عن توفير أكثر من 80 ألف مورد تعليمي متاح حاليًا على شبكة الموارد السعودية «"شمس shms.sa"، وذلك وفق التقارير التي تصدر بشكل دوري عن البرنامج.

وأضاف : من المقرر أني تزامن مع الحفل عدد من البرامج والفعاليات المتعلقة بالبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، بما يعزز المنفعة المرجوة منها وتوظيفها التوظيف الأمثل في العملية التعليمية والتدريبية خلال الفترة من 16- 18 جمادى الآخر 1439هـ.

وفي ختام حديثه قدم مدير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الشكروالتهنئة للجامعات وإدارات التعليم والمؤسسات وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمعلمات التي كان لهم السبق للفوز بجائزة التميز في التعليم الإلكتروني.

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