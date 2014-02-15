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شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا بالقاهرة

"عباسوف": المملكة رائدة العالم الإسلامي وجهودها كبيرة في خدمة الحرمين

الْتقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية الدكتور روشان عباسوف، على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

واستعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإسلامي، وما من شأنه أن يخدم العمل الإسلامي وفق منهج الوسطية والاعتدال، ومكافحة خطابات الكراهية، ورغبة الجانب الروسي للاستفادة من تجربة المملكة في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف.

ونوّه "عباسوف" بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء؛ مؤكدًا أن المملكة هي رائدة العالم الإسلامي وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين مقدرة لدى المسلمين بالعالم.

وفي ختام اللقاء قدّم وزير الشؤون الإسلامية لنائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، مصحفًا فاخرًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا بالقاهرة
سبق

الْتقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية الدكتور روشان عباسوف، على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

واستعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإسلامي، وما من شأنه أن يخدم العمل الإسلامي وفق منهج الوسطية والاعتدال، ومكافحة خطابات الكراهية، ورغبة الجانب الروسي للاستفادة من تجربة المملكة في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف.

ونوّه "عباسوف" بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء؛ مؤكدًا أن المملكة هي رائدة العالم الإسلامي وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين مقدرة لدى المسلمين بالعالم.

وفي ختام اللقاء قدّم وزير الشؤون الإسلامية لنائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، مصحفًا فاخرًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
11:02 AM

شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا بالقاهرة

"عباسوف": المملكة رائدة العالم الإسلامي وجهودها كبيرة في خدمة الحرمين

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عبدالله العنزي - الرياض
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الْتقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية الدكتور روشان عباسوف، على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

واستعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإسلامي، وما من شأنه أن يخدم العمل الإسلامي وفق منهج الوسطية والاعتدال، ومكافحة خطابات الكراهية، ورغبة الجانب الروسي للاستفادة من تجربة المملكة في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف.

ونوّه "عباسوف" بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء؛ مؤكدًا أن المملكة هي رائدة العالم الإسلامي وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين مقدرة لدى المسلمين بالعالم.

وفي ختام اللقاء قدّم وزير الشؤون الإسلامية لنائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، مصحفًا فاخرًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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200 مليار دولار ..

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