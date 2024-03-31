بعد المتداول.. "أمانة مكة" تكشف ماهية "فيديوهات إتلاف الزهور"

أكّدت حرصها وتسخيرها للإمكانات للمحافظة على البيئة بأطهر البقاع

كشفت أمانة العاصمة المقدسة ماهية ما في مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي توضح رفع مخلفات الزهور بمنطقة مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة الذي أُقيم مؤخراً، مشيرة، في بيان لها؛ إلى النجاح الكبير الذي تحقّق لمهرجان الزهور في نسخته الأولى وتحقيقه للأهداف المنشودة وتجاوز عدد زواره أكثر من 100 ألف زائر وحصوله على إشادة الجميع.

وتفصيلاً: أوضحت الأمانة، في بيانها، قائلة: "بعد نهاية فترة إقامة المهرجان أتاحت الأمانة الفرصة لجميع الزوار بالتقاط الزهور من السجاد، وبقيت الزهور متاحة في الموقع حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 22/ 07/ 1440هـ ولمدة أسبوع كامل؛ حيث تم توزيع عدد 200 ألف زهرة للمواطنين".

وبينت: "قامت إدارة الحدائق بنقل الزهور الصالحة وزراعتها في عدد من الحدائق والميادين بمكة المكرمة والاستفادة منها في ميدان زمزم وممشى النسيم وحديقة الحسينية، وتم توزيع عدد منها لبعض الجهات الحكومية وتبقى في الموقع عدد من الزهور التالفة لا تتجاوز 10% من إجمالي الزهور التي شكلت السجادة؛ حيث قامت الأمانة بتنظيف وتطهير الموقع في أسرع وقت، وتم استخدام المعدات والآليات والعمالة لرفع مخلفات الموقع وتهيئته لوضعه السابق".

وأكدت الأمانة، في بيانها، حرصها التام على الاستفادة القصوى من الزهور، وتسخير كافة الإمكانات للمحافظة على البيئة، وتهيئة الأجواء الصحية بأطهر البقاع.

وكانت عدة مقاطع فيديو وثّقها مواطنون، قد أظهرت المعدّات الثقيلة وهي تقوم بإتلاف كميات كبيرة من الزهور المستخدمة ضمن مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة، الذي أقيم الأسبوع الماضي؛ وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون الاستفادة منها وبصورة أفضل من إتلافها بهذا الشكل.