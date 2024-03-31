النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد المتداول.. "أمانة مكة" تكشف ماهية "فيديوهات إتلاف الزهور"

أكّدت حرصها وتسخيرها للإمكانات للمحافظة على البيئة بأطهر البقاع

كشفت أمانة العاصمة المقدسة ماهية ما في مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي توضح رفع مخلفات الزهور بمنطقة مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة الذي أُقيم مؤخراً، مشيرة، في بيان لها؛ إلى النجاح الكبير الذي تحقّق لمهرجان الزهور في نسخته الأولى وتحقيقه للأهداف المنشودة وتجاوز عدد زواره أكثر من 100 ألف زائر وحصوله على إشادة الجميع.

وتفصيلاً: أوضحت الأمانة، في بيانها، قائلة: "بعد نهاية فترة إقامة المهرجان أتاحت الأمانة الفرصة لجميع الزوار بالتقاط الزهور من السجاد، وبقيت الزهور متاحة في الموقع حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 22/ 07/ 1440هـ ولمدة أسبوع كامل؛ حيث تم توزيع عدد 200 ألف زهرة للمواطنين".

وبينت: "قامت إدارة الحدائق بنقل الزهور الصالحة وزراعتها في عدد من الحدائق والميادين بمكة المكرمة والاستفادة منها في ميدان زمزم وممشى النسيم وحديقة الحسينية، وتم توزيع عدد منها لبعض الجهات الحكومية وتبقى في الموقع عدد من الزهور التالفة لا تتجاوز 10% من إجمالي الزهور التي شكلت السجادة؛ حيث قامت الأمانة بتنظيف وتطهير الموقع في أسرع وقت، وتم استخدام المعدات والآليات والعمالة لرفع مخلفات الموقع وتهيئته لوضعه السابق".

وأكدت الأمانة، في بيانها، حرصها التام على الاستفادة القصوى من الزهور، وتسخير كافة الإمكانات للمحافظة على البيئة، وتهيئة الأجواء الصحية بأطهر البقاع.

وكانت عدة مقاطع فيديو وثّقها مواطنون، قد أظهرت المعدّات الثقيلة وهي تقوم بإتلاف كميات كبيرة من الزهور المستخدمة ضمن مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة، الذي أقيم الأسبوع الماضي؛ وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون الاستفادة منها وبصورة أفضل من إتلافها بهذا الشكل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد المتداول.. "أمانة مكة" تكشف ماهية "فيديوهات إتلاف الزهور"
سبق

كشفت أمانة العاصمة المقدسة ماهية ما في مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي توضح رفع مخلفات الزهور بمنطقة مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة الذي أُقيم مؤخراً، مشيرة، في بيان لها؛ إلى النجاح الكبير الذي تحقّق لمهرجان الزهور في نسخته الأولى وتحقيقه للأهداف المنشودة وتجاوز عدد زواره أكثر من 100 ألف زائر وحصوله على إشادة الجميع.

وتفصيلاً: أوضحت الأمانة، في بيانها، قائلة: "بعد نهاية فترة إقامة المهرجان أتاحت الأمانة الفرصة لجميع الزوار بالتقاط الزهور من السجاد، وبقيت الزهور متاحة في الموقع حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 22/ 07/ 1440هـ ولمدة أسبوع كامل؛ حيث تم توزيع عدد 200 ألف زهرة للمواطنين".

وبينت: "قامت إدارة الحدائق بنقل الزهور الصالحة وزراعتها في عدد من الحدائق والميادين بمكة المكرمة والاستفادة منها في ميدان زمزم وممشى النسيم وحديقة الحسينية، وتم توزيع عدد منها لبعض الجهات الحكومية وتبقى في الموقع عدد من الزهور التالفة لا تتجاوز 10% من إجمالي الزهور التي شكلت السجادة؛ حيث قامت الأمانة بتنظيف وتطهير الموقع في أسرع وقت، وتم استخدام المعدات والآليات والعمالة لرفع مخلفات الموقع وتهيئته لوضعه السابق".

وأكدت الأمانة، في بيانها، حرصها التام على الاستفادة القصوى من الزهور، وتسخير كافة الإمكانات للمحافظة على البيئة، وتهيئة الأجواء الصحية بأطهر البقاع.

وكانت عدة مقاطع فيديو وثّقها مواطنون، قد أظهرت المعدّات الثقيلة وهي تقوم بإتلاف كميات كبيرة من الزهور المستخدمة ضمن مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة، الذي أقيم الأسبوع الماضي؛ وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون الاستفادة منها وبصورة أفضل من إتلافها بهذا الشكل.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
12:21 PM

بعد المتداول.. "أمانة مكة" تكشف ماهية "فيديوهات إتلاف الزهور"

أكّدت حرصها وتسخيرها للإمكانات للمحافظة على البيئة بأطهر البقاع

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
23
19,232

كشفت أمانة العاصمة المقدسة ماهية ما في مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي توضح رفع مخلفات الزهور بمنطقة مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة الذي أُقيم مؤخراً، مشيرة، في بيان لها؛ إلى النجاح الكبير الذي تحقّق لمهرجان الزهور في نسخته الأولى وتحقيقه للأهداف المنشودة وتجاوز عدد زواره أكثر من 100 ألف زائر وحصوله على إشادة الجميع.

وتفصيلاً: أوضحت الأمانة، في بيانها، قائلة: "بعد نهاية فترة إقامة المهرجان أتاحت الأمانة الفرصة لجميع الزوار بالتقاط الزهور من السجاد، وبقيت الزهور متاحة في الموقع حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 22/ 07/ 1440هـ ولمدة أسبوع كامل؛ حيث تم توزيع عدد 200 ألف زهرة للمواطنين".

وبينت: "قامت إدارة الحدائق بنقل الزهور الصالحة وزراعتها في عدد من الحدائق والميادين بمكة المكرمة والاستفادة منها في ميدان زمزم وممشى النسيم وحديقة الحسينية، وتم توزيع عدد منها لبعض الجهات الحكومية وتبقى في الموقع عدد من الزهور التالفة لا تتجاوز 10% من إجمالي الزهور التي شكلت السجادة؛ حيث قامت الأمانة بتنظيف وتطهير الموقع في أسرع وقت، وتم استخدام المعدات والآليات والعمالة لرفع مخلفات الموقع وتهيئته لوضعه السابق".

وأكدت الأمانة، في بيانها، حرصها التام على الاستفادة القصوى من الزهور، وتسخير كافة الإمكانات للمحافظة على البيئة، وتهيئة الأجواء الصحية بأطهر البقاع.

وكانت عدة مقاطع فيديو وثّقها مواطنون، قد أظهرت المعدّات الثقيلة وهي تقوم بإتلاف كميات كبيرة من الزهور المستخدمة ضمن مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة، الذي أقيم الأسبوع الماضي؛ وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون الاستفادة منها وبصورة أفضل من إتلافها بهذا الشكل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,871
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,142
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة