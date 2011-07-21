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"النيابة العامة": يُحظر مخالفة البروتوكولات الوقائية بشأن التجمعات للحد من تفشي "كورونا"

العقوبات تشمل المسؤول عن التجمعات والحاضرين والداعين إليها أو المتسببين فيها

أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات)، الوقائية المقرَّرة بشأن التجمعات للحد من تفشي جائحة كورونا، وتشمل العقوبات المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة وكل شخص حضر هذه التجمعات أو دعا إليها أو تسبب فيها.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: يُحظر حضور أي من تجمعات أو الدعوة لها أو المشاركة فيها وفقاً للآتي: التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.

وتابعت: التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص.

وأردفت: أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وشددت النيابة العامة أنه حال تكرار اقتراف هذه الأفعال للمرة الثانية تتم الإحالة إلى النيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

النيابة العامة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة العامة": يُحظر مخالفة البروتوكولات الوقائية بشأن التجمعات للحد من تفشي "كورونا"
سبق

أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات)، الوقائية المقرَّرة بشأن التجمعات للحد من تفشي جائحة كورونا، وتشمل العقوبات المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة وكل شخص حضر هذه التجمعات أو دعا إليها أو تسبب فيها.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: يُحظر حضور أي من تجمعات أو الدعوة لها أو المشاركة فيها وفقاً للآتي: التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.

وتابعت: التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص.

وأردفت: أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وشددت النيابة العامة أنه حال تكرار اقتراف هذه الأفعال للمرة الثانية تتم الإحالة إلى النيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
09:39 PM
اخر تعديل
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
05:46 AM

"النيابة العامة": يُحظر مخالفة البروتوكولات الوقائية بشأن التجمعات للحد من تفشي "كورونا"

العقوبات تشمل المسؤول عن التجمعات والحاضرين والداعين إليها أو المتسببين فيها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
7
4,851

أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات)، الوقائية المقرَّرة بشأن التجمعات للحد من تفشي جائحة كورونا، وتشمل العقوبات المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة وكل شخص حضر هذه التجمعات أو دعا إليها أو تسبب فيها.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: يُحظر حضور أي من تجمعات أو الدعوة لها أو المشاركة فيها وفقاً للآتي: التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.

وتابعت: التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص.

وأردفت: أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وشددت النيابة العامة أنه حال تكرار اقتراف هذه الأفعال للمرة الثانية تتم الإحالة إلى النيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

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