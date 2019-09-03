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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على برنامج الفضاء الإيراني

مع استمرار طهران باستخدام الوكالات المدنية لتطوير الصواريخ الباليستية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في بيان فرض عقوبات جديدة على برنامج الفضاء الإيراني، مع استمرار طهران في استخدام وكالات الفضاء المدنية لتطوير برامج الصواريخ الباليستية.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية واثنين من معاهدها البحثية، وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية للأنشطة التي تعزز برنامج الصواريخ الباليستية.

واختتم بيان الخارجية بالتأكيد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باستخدام برنامج إطلاق تجارب الفضاء كغطاء للمضي قدمًا في برامج الصواريخ الباليستية، وأن هذه العقوبات بمثابة تحذير للمجتمع العلمي الدولي من أن التعاون مع برنامج الفضاء الإيراني يمكن أن يُسهم في قدرة طهران على تطوير نظام لإيصال الأسلحة النووية.

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على برنامج الفضاء الإيراني
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في بيان فرض عقوبات جديدة على برنامج الفضاء الإيراني، مع استمرار طهران في استخدام وكالات الفضاء المدنية لتطوير برامج الصواريخ الباليستية.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية واثنين من معاهدها البحثية، وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية للأنشطة التي تعزز برنامج الصواريخ الباليستية.

واختتم بيان الخارجية بالتأكيد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باستخدام برنامج إطلاق تجارب الفضاء كغطاء للمضي قدمًا في برامج الصواريخ الباليستية، وأن هذه العقوبات بمثابة تحذير للمجتمع العلمي الدولي من أن التعاون مع برنامج الفضاء الإيراني يمكن أن يُسهم في قدرة طهران على تطوير نظام لإيصال الأسلحة النووية.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
11:02 PM

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على برنامج الفضاء الإيراني

مع استمرار طهران باستخدام الوكالات المدنية لتطوير الصواريخ الباليستية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في بيان فرض عقوبات جديدة على برنامج الفضاء الإيراني، مع استمرار طهران في استخدام وكالات الفضاء المدنية لتطوير برامج الصواريخ الباليستية.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية واثنين من معاهدها البحثية، وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية للأنشطة التي تعزز برنامج الصواريخ الباليستية.

واختتم بيان الخارجية بالتأكيد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باستخدام برنامج إطلاق تجارب الفضاء كغطاء للمضي قدمًا في برامج الصواريخ الباليستية، وأن هذه العقوبات بمثابة تحذير للمجتمع العلمي الدولي من أن التعاون مع برنامج الفضاء الإيراني يمكن أن يُسهم في قدرة طهران على تطوير نظام لإيصال الأسلحة النووية.

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