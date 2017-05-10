النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادرة 1876 كجم خضراوات وفواكه لباعة جائلين بـ"عتيبية مكة"

تسليم جزء منها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف غير الصالح للاستهلاك

نفّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حملة على الباعة الجائلين المخالفين، ضِمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر آل زيد، أنه تمت مصادرة 1876 كجم من الخضراوات والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية؛ حيث تم تسليم 1721 كجم من الخضروات والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف 155كجم من الخضروات والفواكه الفاسدة.

وأكدت الأمانة تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية؛ داعية المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادرة 1876 كجم خضراوات وفواكه لباعة جائلين بـ"عتيبية مكة"
سبق

نفّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حملة على الباعة الجائلين المخالفين، ضِمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر آل زيد، أنه تمت مصادرة 1876 كجم من الخضراوات والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية؛ حيث تم تسليم 1721 كجم من الخضروات والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف 155كجم من الخضروات والفواكه الفاسدة.

وأكدت الأمانة تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية؛ داعية المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:41 AM

مصادرة 1876 كجم خضراوات وفواكه لباعة جائلين بـ"عتيبية مكة"

تسليم جزء منها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف غير الصالح للاستهلاك

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
121

نفّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حملة على الباعة الجائلين المخالفين، ضِمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر آل زيد، أنه تمت مصادرة 1876 كجم من الخضراوات والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية؛ حيث تم تسليم 1721 كجم من الخضروات والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف 155كجم من الخضروات والفواكه الفاسدة.

وأكدت الأمانة تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية؛ داعية المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,077
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,984
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,254
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة