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انطلاق مؤتمر الحرب الإلكترونية .. والبنيان مؤكداً أهميتها: حرب اليمن دليل

إنفاذاً لتوجيه ولي العهد وبحضور "تركي بن سعود" ورئيس هيئة الأركان العامة

بحضور الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان العامة، اُفتتح اليوم في مقر المدينة بالرياض، المؤتمر الدولي الخامس للحرب الإلكترونية والمعرض المصاحب له الذي يمتد من 24 إلى 25 ربيع الأول 1439هـ.

يأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدفاع ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دورياً إنفاذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، القاضي باستمرار التعاون بين الجهتين في تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال الحرب الإلكترونية والرادار.

وأوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي لتمكين المتخصّصين والمهتمين من التعرُّف على أحدث التطورات في مجال تقنيات والحرب الإلكترونية والرادار، مضيفاً أن من مستهدفات رؤية المملكة 2030 زيادة المحتوى المحلي التقني وتوطين ما نسبته 50 % من الإنفاق العسكري مما يستلزم تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وأكّد رئيس هيئة الأركان العامة، أهمية الحرب الإلكترونية لما لها من أسبقية في الأنشطة العسكرية ودورها في رفع الكفاءة القتالية لأي قوة عسكرية، وأن الاستخدام المتزايد لوسائل الحرب الإلكترونية يعد مؤشراً ودليلاً على دورها في المستقبل، مضيفاً أن ما وجّهته عمليات قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن لدليل عملي على أهمية مواكبة التطور في هذا المجال.

ويتطرق المؤتمر إلى عديد من المحاور ذات العلاقة بتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار، ومنها استخبارات الإشارة، وعمليات المعلومات ومعالجة إشارات ومعلومات الرادار، ومستوى التقدم في حلول الحرب الإلكترونية للبحرية، والتشكيل الرقمي للإشارة، وعمليات الحرب الإلكترونية الأرضية، ورادارات التصوير الجوي، وإدارة قواعد بيانات الحرب الإلكترونية، وأداء الرادارات في الطائرات دون طيار، وحماية المنصّات الجوية، ودعم الجهد المشترك في تقنيات الحرب الإلكترونية والرادار.

ويُقام في أثناء انعقاد المؤتمر معرض متخصّص لعرض أحدث ما تمّ إنتاجه في مجال تقنيات الحرب الإلكترونية والرادار، كما سيتم تدشين نظام لإدارة قواعد بيانات الحرب الإلكترونية تمّ بناؤه وتطويره بأيدٍ سعودية بالتعاون بين وزارة الدفاع، ممثلة بإدارة الحرب الإلكترونية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة بالمركز الوطني لتقنية المستشعرات الدفاعية، وكذلك تدشين الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية "SADEC" التي تمّ إنشاؤها بموجب اتفاقية تمّ توقيعها عام 2015م، بين شركة تقنية الدفاع والأمن التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "اسلسان" التركية المتخصّصة في مجال أنظمة الدفاع الإلكتروني والاتصالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق مؤتمر الحرب الإلكترونية .. والبنيان مؤكداً أهميتها: حرب اليمن دليل
سبق

بحضور الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان العامة، اُفتتح اليوم في مقر المدينة بالرياض، المؤتمر الدولي الخامس للحرب الإلكترونية والمعرض المصاحب له الذي يمتد من 24 إلى 25 ربيع الأول 1439هـ.

يأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدفاع ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دورياً إنفاذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، القاضي باستمرار التعاون بين الجهتين في تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال الحرب الإلكترونية والرادار.

وأوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي لتمكين المتخصّصين والمهتمين من التعرُّف على أحدث التطورات في مجال تقنيات والحرب الإلكترونية والرادار، مضيفاً أن من مستهدفات رؤية المملكة 2030 زيادة المحتوى المحلي التقني وتوطين ما نسبته 50 % من الإنفاق العسكري مما يستلزم تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وأكّد رئيس هيئة الأركان العامة، أهمية الحرب الإلكترونية لما لها من أسبقية في الأنشطة العسكرية ودورها في رفع الكفاءة القتالية لأي قوة عسكرية، وأن الاستخدام المتزايد لوسائل الحرب الإلكترونية يعد مؤشراً ودليلاً على دورها في المستقبل، مضيفاً أن ما وجّهته عمليات قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن لدليل عملي على أهمية مواكبة التطور في هذا المجال.

ويتطرق المؤتمر إلى عديد من المحاور ذات العلاقة بتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار، ومنها استخبارات الإشارة، وعمليات المعلومات ومعالجة إشارات ومعلومات الرادار، ومستوى التقدم في حلول الحرب الإلكترونية للبحرية، والتشكيل الرقمي للإشارة، وعمليات الحرب الإلكترونية الأرضية، ورادارات التصوير الجوي، وإدارة قواعد بيانات الحرب الإلكترونية، وأداء الرادارات في الطائرات دون طيار، وحماية المنصّات الجوية، ودعم الجهد المشترك في تقنيات الحرب الإلكترونية والرادار.

ويُقام في أثناء انعقاد المؤتمر معرض متخصّص لعرض أحدث ما تمّ إنتاجه في مجال تقنيات الحرب الإلكترونية والرادار، كما سيتم تدشين نظام لإدارة قواعد بيانات الحرب الإلكترونية تمّ بناؤه وتطويره بأيدٍ سعودية بالتعاون بين وزارة الدفاع، ممثلة بإدارة الحرب الإلكترونية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة بالمركز الوطني لتقنية المستشعرات الدفاعية، وكذلك تدشين الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية "SADEC" التي تمّ إنشاؤها بموجب اتفاقية تمّ توقيعها عام 2015م، بين شركة تقنية الدفاع والأمن التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "اسلسان" التركية المتخصّصة في مجال أنظمة الدفاع الإلكتروني والاتصالات.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
01:31 PM

انطلاق مؤتمر الحرب الإلكترونية .. والبنيان مؤكداً أهميتها: حرب اليمن دليل

إنفاذاً لتوجيه ولي العهد وبحضور "تركي بن سعود" ورئيس هيئة الأركان العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضور الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان العامة، اُفتتح اليوم في مقر المدينة بالرياض، المؤتمر الدولي الخامس للحرب الإلكترونية والمعرض المصاحب له الذي يمتد من 24 إلى 25 ربيع الأول 1439هـ.

يأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدفاع ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دورياً إنفاذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، القاضي باستمرار التعاون بين الجهتين في تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال الحرب الإلكترونية والرادار.

وأوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي لتمكين المتخصّصين والمهتمين من التعرُّف على أحدث التطورات في مجال تقنيات والحرب الإلكترونية والرادار، مضيفاً أن من مستهدفات رؤية المملكة 2030 زيادة المحتوى المحلي التقني وتوطين ما نسبته 50 % من الإنفاق العسكري مما يستلزم تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وأكّد رئيس هيئة الأركان العامة، أهمية الحرب الإلكترونية لما لها من أسبقية في الأنشطة العسكرية ودورها في رفع الكفاءة القتالية لأي قوة عسكرية، وأن الاستخدام المتزايد لوسائل الحرب الإلكترونية يعد مؤشراً ودليلاً على دورها في المستقبل، مضيفاً أن ما وجّهته عمليات قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن لدليل عملي على أهمية مواكبة التطور في هذا المجال.

ويتطرق المؤتمر إلى عديد من المحاور ذات العلاقة بتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار، ومنها استخبارات الإشارة، وعمليات المعلومات ومعالجة إشارات ومعلومات الرادار، ومستوى التقدم في حلول الحرب الإلكترونية للبحرية، والتشكيل الرقمي للإشارة، وعمليات الحرب الإلكترونية الأرضية، ورادارات التصوير الجوي، وإدارة قواعد بيانات الحرب الإلكترونية، وأداء الرادارات في الطائرات دون طيار، وحماية المنصّات الجوية، ودعم الجهد المشترك في تقنيات الحرب الإلكترونية والرادار.

ويُقام في أثناء انعقاد المؤتمر معرض متخصّص لعرض أحدث ما تمّ إنتاجه في مجال تقنيات الحرب الإلكترونية والرادار، كما سيتم تدشين نظام لإدارة قواعد بيانات الحرب الإلكترونية تمّ بناؤه وتطويره بأيدٍ سعودية بالتعاون بين وزارة الدفاع، ممثلة بإدارة الحرب الإلكترونية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة بالمركز الوطني لتقنية المستشعرات الدفاعية، وكذلك تدشين الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية "SADEC" التي تمّ إنشاؤها بموجب اتفاقية تمّ توقيعها عام 2015م، بين شركة تقنية الدفاع والأمن التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة "اسلسان" التركية المتخصّصة في مجال أنظمة الدفاع الإلكتروني والاتصالات.

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