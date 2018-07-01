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اللاعب سلطان المصري يحقق المركز الثاني في جولة التصنيف الآسيوي للبولينج

حقق لاعب المنتخب السعودي للبولينج سلطان المصري المركز الثاني في جولة التصنيف الآسيوي "التور الآسيوي".

وكان اللاعب سلطان المصري قد تأهل برفقة زميله حسن آل الشيخ لجولة التصنيف الآسيوي ضمن أفضل 16 لاعب في بطولة هونج كونج الدولية، وخسر اللاعب سلطان المصري في نهائي التور الآسيوي من أمام اللاعب الإندونيسي ريان لا لي سانغ بفارق 15 نقطة، وشهدت بطولة هونج كونج الدولية تألق لافت للاعب الشاب سلطان المصري الذي تأهل لنهائيات بطولة هونج كونج.

من جهته عبر اللاعب سلطان المصري عن بالغ سعادته بالوصول لهذه المرحلة المتقدمة في بطولة هونج كونج الدولية من خلال التأهل لنهائي البطولة، والتأهل ضمن أفضل 16 لاعب لجولة التصنيف الآسيوي، وتحقيق المركز الثاني في مسابقة التور الآسيوي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعتبر دلالة على الاهتمام الكبير الذي يجده لاعبي البولينج من القائمين على اللعبة برئاسة بدر آل الشيخ رئيس الاتحاد، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز العالي لتحقيق كافة الآمال والتطلعات من خلال بطولة كأس العالم للشباب ودورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اللاعب سلطان المصري يحقق المركز الثاني في جولة التصنيف الآسيوي للبولينج
سبق

حقق لاعب المنتخب السعودي للبولينج سلطان المصري المركز الثاني في جولة التصنيف الآسيوي "التور الآسيوي".

وكان اللاعب سلطان المصري قد تأهل برفقة زميله حسن آل الشيخ لجولة التصنيف الآسيوي ضمن أفضل 16 لاعب في بطولة هونج كونج الدولية، وخسر اللاعب سلطان المصري في نهائي التور الآسيوي من أمام اللاعب الإندونيسي ريان لا لي سانغ بفارق 15 نقطة، وشهدت بطولة هونج كونج الدولية تألق لافت للاعب الشاب سلطان المصري الذي تأهل لنهائيات بطولة هونج كونج.

من جهته عبر اللاعب سلطان المصري عن بالغ سعادته بالوصول لهذه المرحلة المتقدمة في بطولة هونج كونج الدولية من خلال التأهل لنهائي البطولة، والتأهل ضمن أفضل 16 لاعب لجولة التصنيف الآسيوي، وتحقيق المركز الثاني في مسابقة التور الآسيوي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعتبر دلالة على الاهتمام الكبير الذي يجده لاعبي البولينج من القائمين على اللعبة برئاسة بدر آل الشيخ رئيس الاتحاد، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز العالي لتحقيق كافة الآمال والتطلعات من خلال بطولة كأس العالم للشباب ودورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
05:42 PM

اللاعب سلطان المصري يحقق المركز الثاني في جولة التصنيف الآسيوي للبولينج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق لاعب المنتخب السعودي للبولينج سلطان المصري المركز الثاني في جولة التصنيف الآسيوي "التور الآسيوي".

وكان اللاعب سلطان المصري قد تأهل برفقة زميله حسن آل الشيخ لجولة التصنيف الآسيوي ضمن أفضل 16 لاعب في بطولة هونج كونج الدولية، وخسر اللاعب سلطان المصري في نهائي التور الآسيوي من أمام اللاعب الإندونيسي ريان لا لي سانغ بفارق 15 نقطة، وشهدت بطولة هونج كونج الدولية تألق لافت للاعب الشاب سلطان المصري الذي تأهل لنهائيات بطولة هونج كونج.

من جهته عبر اللاعب سلطان المصري عن بالغ سعادته بالوصول لهذه المرحلة المتقدمة في بطولة هونج كونج الدولية من خلال التأهل لنهائي البطولة، والتأهل ضمن أفضل 16 لاعب لجولة التصنيف الآسيوي، وتحقيق المركز الثاني في مسابقة التور الآسيوي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعتبر دلالة على الاهتمام الكبير الذي يجده لاعبي البولينج من القائمين على اللعبة برئاسة بدر آل الشيخ رئيس الاتحاد، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز العالي لتحقيق كافة الآمال والتطلعات من خلال بطولة كأس العالم للشباب ودورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا.

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