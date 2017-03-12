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"الخارجية الأمريكية": قطر تواصل الانتهاكات بحق العمالة وسط غياب معايير السلامة

أكدت وفاة بعض العمال الأجانب.. وأرباب العمل لا يدفعون أجرًا للساعات الإضافية

أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي بشأن ممارسات حقوق الإنسان أمس الأربعاء استمرار الانتهاكات في قطر بحق العاملين في القطاع العام، وقطاع البناء، وعمال المنازل، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، قالت الخارجية الأمريكية إن الدوحة اتخذت إجراءات محدودة لمنع الانتهاكات ومعايير السلامة والصحة وتحسين ظروف العمل، ولم تقم بتطبيق المعايير بشكل فعّال في جميع القطاعات؛ وإن ذلك يعود جزئيًّا إلى عدم كفاية التدريب، ونقص الموظفين.

وأشارت إلى أن العقوبات المنصوصة والغرامات التي حددتها الحكومة ليست كافية لردع هذه الانتهاكات، وإن كان لها بعض التأثير كرادع لبعض انتهاكات قانون العمل. لافتة إلى وجود بعض ظروف العمل التعسفية، وأن بعض أرباب العمل لا يدفعون أجرًا للعمال مقابل ساعات العمل الإضافي أو الإجازة السنوية، بما في ذلك تقارير عن وفاة بعض العمال الأجانب، خاصة في قطاع البناء، فضلاً عن مواقع العمل، وفي معسكرات العمال الأجانب التي غالبًا ما تكون ضيقة وقذرة وخطيرة، ومعظمها من دون مياه جارية أو كهرباء.

وسلط تقرير الخارجية الأمريكية الضوء على ظروف العمل غير المقبولة التي يعيشها عمال المنازل؛ إذ يعملون سبعة أيام في الأسبوع، وأكثر من 12 ساعة في اليوم، ولا يتقاضون أجرًا إضافيًّا، بينما وسائل معالجة المظالم تبقى محدودة، وفقًا لتقارير مسؤولي السفارات الأجنبية.

وخلص التقرير إلى أن العمال الأجانب في قطر يواجهون عقبات وإجراءات قانونية مطولة، تمنعهم من التماس الإنصاف من الاستغلال؛ إذ فشلت السلطات في توفير الحماية الفعالة للموظفين الذين يمارسون حقهم بإبعاد أنفسهم عن المواقف التي تعرِّض صحتهم أو سلامتهم للخطر من دون تعرُّضهم للخطر أو لانتقام أصحاب العمل.

يُذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" كانت قد ذكرت في تقرير أصدرته يوم 15 فبراير الماضي أن الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها "لا تفي" بالمعايير الدولية، متحدثة عن ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين.

ويشكل الأجانب 90 % من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، غالبيتهم من دول نامية، يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة البلاد نهائيات كأس العالم 2022.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الخارجية الأمريكية": قطر تواصل الانتهاكات بحق العمالة وسط غياب معايير السلامة
سبق

أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي بشأن ممارسات حقوق الإنسان أمس الأربعاء استمرار الانتهاكات في قطر بحق العاملين في القطاع العام، وقطاع البناء، وعمال المنازل، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، قالت الخارجية الأمريكية إن الدوحة اتخذت إجراءات محدودة لمنع الانتهاكات ومعايير السلامة والصحة وتحسين ظروف العمل، ولم تقم بتطبيق المعايير بشكل فعّال في جميع القطاعات؛ وإن ذلك يعود جزئيًّا إلى عدم كفاية التدريب، ونقص الموظفين.

وأشارت إلى أن العقوبات المنصوصة والغرامات التي حددتها الحكومة ليست كافية لردع هذه الانتهاكات، وإن كان لها بعض التأثير كرادع لبعض انتهاكات قانون العمل. لافتة إلى وجود بعض ظروف العمل التعسفية، وأن بعض أرباب العمل لا يدفعون أجرًا للعمال مقابل ساعات العمل الإضافي أو الإجازة السنوية، بما في ذلك تقارير عن وفاة بعض العمال الأجانب، خاصة في قطاع البناء، فضلاً عن مواقع العمل، وفي معسكرات العمال الأجانب التي غالبًا ما تكون ضيقة وقذرة وخطيرة، ومعظمها من دون مياه جارية أو كهرباء.

وسلط تقرير الخارجية الأمريكية الضوء على ظروف العمل غير المقبولة التي يعيشها عمال المنازل؛ إذ يعملون سبعة أيام في الأسبوع، وأكثر من 12 ساعة في اليوم، ولا يتقاضون أجرًا إضافيًّا، بينما وسائل معالجة المظالم تبقى محدودة، وفقًا لتقارير مسؤولي السفارات الأجنبية.

وخلص التقرير إلى أن العمال الأجانب في قطر يواجهون عقبات وإجراءات قانونية مطولة، تمنعهم من التماس الإنصاف من الاستغلال؛ إذ فشلت السلطات في توفير الحماية الفعالة للموظفين الذين يمارسون حقهم بإبعاد أنفسهم عن المواقف التي تعرِّض صحتهم أو سلامتهم للخطر من دون تعرُّضهم للخطر أو لانتقام أصحاب العمل.

يُذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" كانت قد ذكرت في تقرير أصدرته يوم 15 فبراير الماضي أن الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها "لا تفي" بالمعايير الدولية، متحدثة عن ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين.

ويشكل الأجانب 90 % من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، غالبيتهم من دول نامية، يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة البلاد نهائيات كأس العالم 2022.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:10 AM

"الخارجية الأمريكية": قطر تواصل الانتهاكات بحق العمالة وسط غياب معايير السلامة

أكدت وفاة بعض العمال الأجانب.. وأرباب العمل لا يدفعون أجرًا للساعات الإضافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي بشأن ممارسات حقوق الإنسان أمس الأربعاء استمرار الانتهاكات في قطر بحق العاملين في القطاع العام، وقطاع البناء، وعمال المنازل، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، قالت الخارجية الأمريكية إن الدوحة اتخذت إجراءات محدودة لمنع الانتهاكات ومعايير السلامة والصحة وتحسين ظروف العمل، ولم تقم بتطبيق المعايير بشكل فعّال في جميع القطاعات؛ وإن ذلك يعود جزئيًّا إلى عدم كفاية التدريب، ونقص الموظفين.

وأشارت إلى أن العقوبات المنصوصة والغرامات التي حددتها الحكومة ليست كافية لردع هذه الانتهاكات، وإن كان لها بعض التأثير كرادع لبعض انتهاكات قانون العمل. لافتة إلى وجود بعض ظروف العمل التعسفية، وأن بعض أرباب العمل لا يدفعون أجرًا للعمال مقابل ساعات العمل الإضافي أو الإجازة السنوية، بما في ذلك تقارير عن وفاة بعض العمال الأجانب، خاصة في قطاع البناء، فضلاً عن مواقع العمل، وفي معسكرات العمال الأجانب التي غالبًا ما تكون ضيقة وقذرة وخطيرة، ومعظمها من دون مياه جارية أو كهرباء.

وسلط تقرير الخارجية الأمريكية الضوء على ظروف العمل غير المقبولة التي يعيشها عمال المنازل؛ إذ يعملون سبعة أيام في الأسبوع، وأكثر من 12 ساعة في اليوم، ولا يتقاضون أجرًا إضافيًّا، بينما وسائل معالجة المظالم تبقى محدودة، وفقًا لتقارير مسؤولي السفارات الأجنبية.

وخلص التقرير إلى أن العمال الأجانب في قطر يواجهون عقبات وإجراءات قانونية مطولة، تمنعهم من التماس الإنصاف من الاستغلال؛ إذ فشلت السلطات في توفير الحماية الفعالة للموظفين الذين يمارسون حقهم بإبعاد أنفسهم عن المواقف التي تعرِّض صحتهم أو سلامتهم للخطر من دون تعرُّضهم للخطر أو لانتقام أصحاب العمل.

يُذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" كانت قد ذكرت في تقرير أصدرته يوم 15 فبراير الماضي أن الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها "لا تفي" بالمعايير الدولية، متحدثة عن ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين.

ويشكل الأجانب 90 % من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، غالبيتهم من دول نامية، يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة البلاد نهائيات كأس العالم 2022.

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