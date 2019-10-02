"الفيصلية الخيرية النسوية" ترفه عن "الأمهات المسنات" برحلة للمدينة المنورة

في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن ولتوفير الجو الأسري

نظمت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، ممثلة في مركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية، اليوم، رحلة للأمهات المسنات اللاتي يرعاهن المركز إلى المدينة المنورة، وذلك للعام الثالث على التوالي، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الذي يوافق الأول من أكتوبر، ورعاية هذه الفئة والمحافظة على كرامتهم والإحسان إليهم.

وتأتي مثل تلك البرامج ضمن المساندة والترفيه للمسنات، وتوفير الجو الأسري الروحاني، حيث أعد المركز جملة من المناشط والفعاليات، وتنظيم حملة طبية بالتعاون مع جهات طبية متخصصة للاطمئنان على صحة فئة المسنات، إضافة إلى الزيارات المنزلية، وتوفير الأجهزة الطبية والأدوية، وسط حرص القائمين على الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية على الاهتمام بجميع الفئات التي يرعاها المركز، ومنها هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، حيث يقدم لهن خدمات متنوعة وفق احتياج كل حالة.

من جانب آخر، أكدت عضو مجلس إدارة الجمعية رئيسة مركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية خيرية محمد نور رحيمي، أن الاهتمام بالأمهات المسنات ليس مقتصرًا على يوم أو شهر، بل مستمر طوال العام، وأبواب المركز مفتوحة للجميع في أي وقت، معتبرة مركز الأميرة حصة بنت خالد أحد أهم مراكز الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، ويقدم خدماته لفاقدي السند الأسري، بمن فيهم الأسر المحتاجة وذوو الدخل المحدود، والأرامل، والمطلقات، وأسر السجناء، والأيتام، والمرضى.

وكانت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، ممثلة في مركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية، احتفلت في سبتمبر الماضي باليوم العالمي لمرض الزهايمر، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، وبتعاون مختلف الجهات والفرق التطوعية والأفراد الذين يحرصون على المشاركة مع المركز؛ مما يدخل الفرح والسرور على الجميع، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي وتعاليم الدين الحنيف امتثالاً لـ"المسلمين كالجسد الواحد".



