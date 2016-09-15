النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحياة الفطرية" لـ"سبق": تم التعرُّف على هويتَيْ المخالفَيْن في محمية الوعول

‫أكدت أن لهما سوابق في مخالفة أنظمة المناطق المحمية

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تفاصيل عن المقاطع المتداولة لصيد جائر لعدد من "الوعول" بمحمية حوطة بني تميم.

وقالت في تصريح إلى "سبق": "تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن توضح للجميع أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من الوعول التي تم اصطيادها هو مخالفة وقعت صباح يوم الاثنين 10-1-1441هـ في محمية الوعول التابعة للهيئة باستخدام أسلحة نارية رشاشة من قِبل اثنين من المخالفين".

وأضافت: "بعد متابعتهما، وتقفي آثارهما من قِبل أفراد قوة حماية المناطق المحمية، تم التعرف على هويتَيْهما، وتبين أنهما يقطنان داخل حدود المنطقة المحمية، ولهما سوابق عديدة ومخالفات لنظام المناطق المحمية، وسبق أن صدرت بحقهما أحكام عدة، تراوحت بين الغرامة المالية والسجن".

وأكدت الهيئة للجميع أن ما قام به هذان المخالفان يعتبر تعديًا على المنطقة المحمية بارتكابهما عددًا من المخالفات لنظام المناطق المحمية بسابق إصرار، وتحديهما الأنظمة والتعليمات، وعدم المبالاة.

وعبرت الهيئة عن أملها بأن تطبَّق بحق المخالفَيْن العقوبات الرادعة؛ لما أقدما عليه من مخالفات وتجاوزات متكررة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحياة الفطرية" لـ"سبق": تم التعرُّف على هويتَيْ المخالفَيْن في محمية الوعول
سبق

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تفاصيل عن المقاطع المتداولة لصيد جائر لعدد من "الوعول" بمحمية حوطة بني تميم.

وقالت في تصريح إلى "سبق": "تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن توضح للجميع أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من الوعول التي تم اصطيادها هو مخالفة وقعت صباح يوم الاثنين 10-1-1441هـ في محمية الوعول التابعة للهيئة باستخدام أسلحة نارية رشاشة من قِبل اثنين من المخالفين".

وأضافت: "بعد متابعتهما، وتقفي آثارهما من قِبل أفراد قوة حماية المناطق المحمية، تم التعرف على هويتَيْهما، وتبين أنهما يقطنان داخل حدود المنطقة المحمية، ولهما سوابق عديدة ومخالفات لنظام المناطق المحمية، وسبق أن صدرت بحقهما أحكام عدة، تراوحت بين الغرامة المالية والسجن".

وأكدت الهيئة للجميع أن ما قام به هذان المخالفان يعتبر تعديًا على المنطقة المحمية بارتكابهما عددًا من المخالفات لنظام المناطق المحمية بسابق إصرار، وتحديهما الأنظمة والتعليمات، وعدم المبالاة.

وعبرت الهيئة عن أملها بأن تطبَّق بحق المخالفَيْن العقوبات الرادعة؛ لما أقدما عليه من مخالفات وتجاوزات متكررة.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
09:56 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
03:10 PM

"الحياة الفطرية" لـ"سبق": تم التعرُّف على هويتَيْ المخالفَيْن في محمية الوعول

‫أكدت أن لهما سوابق في مخالفة أنظمة المناطق المحمية

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
51
65,807

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تفاصيل عن المقاطع المتداولة لصيد جائر لعدد من "الوعول" بمحمية حوطة بني تميم.

وقالت في تصريح إلى "سبق": "تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن توضح للجميع أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من الوعول التي تم اصطيادها هو مخالفة وقعت صباح يوم الاثنين 10-1-1441هـ في محمية الوعول التابعة للهيئة باستخدام أسلحة نارية رشاشة من قِبل اثنين من المخالفين".

وأضافت: "بعد متابعتهما، وتقفي آثارهما من قِبل أفراد قوة حماية المناطق المحمية، تم التعرف على هويتَيْهما، وتبين أنهما يقطنان داخل حدود المنطقة المحمية، ولهما سوابق عديدة ومخالفات لنظام المناطق المحمية، وسبق أن صدرت بحقهما أحكام عدة، تراوحت بين الغرامة المالية والسجن".

وأكدت الهيئة للجميع أن ما قام به هذان المخالفان يعتبر تعديًا على المنطقة المحمية بارتكابهما عددًا من المخالفات لنظام المناطق المحمية بسابق إصرار، وتحديهما الأنظمة والتعليمات، وعدم المبالاة.

وعبرت الهيئة عن أملها بأن تطبَّق بحق المخالفَيْن العقوبات الرادعة؛ لما أقدما عليه من مخالفات وتجاوزات متكررة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,827
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,259

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة