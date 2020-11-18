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"العلكمي" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة

أثنى على الإنجازات الوطنية والتنموية التي تحققت في جميع المجالات

رفع الدكتور حسن بن محمد العلكمي، مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال "العلكمي": ذكرى تولي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- مقاليد الحكم في بلادنا الغالية ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعًا لأنها ارتبطت بإنجازات عملاقة تنموية ووطنية وفي كل المجالات، وتعبّر عن مسيرة واعدة بالخير والنماء لمملكتنا الحبيبة، وتؤكد العزم لتحقيق المزيد من الإنجازات، ورسم خريطة الطريق لمستقبل أفضل عبر رؤية وطنية طموحة رؤية السعودية 2030م

وأضاف: "ذكرى البيعة تعد حدثًا مهمًا للإسهامات العظيمة التي يقدمها الملك سلمان -أيده الله- في إرساء دعائم العمل السياسي المحلي والعربي والإسلامي والتخطيط للمستقبل برؤية واعدة، حيث بات للمملكة بقيادته الحكيمة وجود فاعل في جميع المحافل الدولية.

وأشار "العلكمي" إلى التقدير الدولي الذي يحظى به خادم الحرمين الشريفين نتيجةً لمواقفه الثابتة وقراراته الحاسمة واهتمامه بتعزيز السلام العالمي، والتعاون الدولي والإسهام في دعم كل الشعوب.

وختم "العلكمي" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهما الله وأن يمدهما بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن ينصر جنود الوطن البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وأن يجعل هذا الوطن شامخًا ورايته خفّاقه بسواعد أجياله عبر كل العصور.

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"العلكمي" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة
سبق

رفع الدكتور حسن بن محمد العلكمي، مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال "العلكمي": ذكرى تولي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- مقاليد الحكم في بلادنا الغالية ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعًا لأنها ارتبطت بإنجازات عملاقة تنموية ووطنية وفي كل المجالات، وتعبّر عن مسيرة واعدة بالخير والنماء لمملكتنا الحبيبة، وتؤكد العزم لتحقيق المزيد من الإنجازات، ورسم خريطة الطريق لمستقبل أفضل عبر رؤية وطنية طموحة رؤية السعودية 2030م

وأضاف: "ذكرى البيعة تعد حدثًا مهمًا للإسهامات العظيمة التي يقدمها الملك سلمان -أيده الله- في إرساء دعائم العمل السياسي المحلي والعربي والإسلامي والتخطيط للمستقبل برؤية واعدة، حيث بات للمملكة بقيادته الحكيمة وجود فاعل في جميع المحافل الدولية.

وأشار "العلكمي" إلى التقدير الدولي الذي يحظى به خادم الحرمين الشريفين نتيجةً لمواقفه الثابتة وقراراته الحاسمة واهتمامه بتعزيز السلام العالمي، والتعاون الدولي والإسهام في دعم كل الشعوب.

وختم "العلكمي" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهما الله وأن يمدهما بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن ينصر جنود الوطن البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وأن يجعل هذا الوطن شامخًا ورايته خفّاقه بسواعد أجياله عبر كل العصور.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
10:53 PM

"العلكمي" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة

أثنى على الإنجازات الوطنية والتنموية التي تحققت في جميع المجالات

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علي حفول - سراة عبيدة
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رفع الدكتور حسن بن محمد العلكمي، مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال "العلكمي": ذكرى تولي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- مقاليد الحكم في بلادنا الغالية ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعًا لأنها ارتبطت بإنجازات عملاقة تنموية ووطنية وفي كل المجالات، وتعبّر عن مسيرة واعدة بالخير والنماء لمملكتنا الحبيبة، وتؤكد العزم لتحقيق المزيد من الإنجازات، ورسم خريطة الطريق لمستقبل أفضل عبر رؤية وطنية طموحة رؤية السعودية 2030م

وأضاف: "ذكرى البيعة تعد حدثًا مهمًا للإسهامات العظيمة التي يقدمها الملك سلمان -أيده الله- في إرساء دعائم العمل السياسي المحلي والعربي والإسلامي والتخطيط للمستقبل برؤية واعدة، حيث بات للمملكة بقيادته الحكيمة وجود فاعل في جميع المحافل الدولية.

وأشار "العلكمي" إلى التقدير الدولي الذي يحظى به خادم الحرمين الشريفين نتيجةً لمواقفه الثابتة وقراراته الحاسمة واهتمامه بتعزيز السلام العالمي، والتعاون الدولي والإسهام في دعم كل الشعوب.

وختم "العلكمي" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهما الله وأن يمدهما بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن ينصر جنود الوطن البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وأن يجعل هذا الوطن شامخًا ورايته خفّاقه بسواعد أجياله عبر كل العصور.

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