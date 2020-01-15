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تمهيدًا لفرض عقوبات دولية.. تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران

فرنسا وبريطانيا وألمانيا رفضت انتهاكات طهران للاتفاق

فعلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم (الثلاثاء)، آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك أوردته "رويترز": "نحن لا نقبل التذرع بأن لإيران الحق في الحد من الالتزام بالاتفاقية".

ولفتت الدول الثلاث إلى أنه لم يُعد أمامها خيار سوى تفعيل الآلية، التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية على طهران.

وذكرت أنه بدلاً من عكس المسار، اختارت إيران تقليص الالتزام بشكل أكبر".

في غضون ذلك، رفضت إيران قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع النووي مع القوى العالمية، واصفة ذلك بأنه "إجراء سلبي"، لكنها عبرت عن استعدادها للنظر في أي مسعى بناء لإنقاذ الاتفاق.

وتخلت إيران، أكثر عن التزاماتها بموجب اتفاقية عام 2015 مع القوى العالمية الست بإعلانها في السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري، أنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع أنها أعلنت أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الاتفاق النووي مع إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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تمهيدًا لفرض عقوبات دولية.. تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران
سبق

فعلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم (الثلاثاء)، آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك أوردته "رويترز": "نحن لا نقبل التذرع بأن لإيران الحق في الحد من الالتزام بالاتفاقية".

ولفتت الدول الثلاث إلى أنه لم يُعد أمامها خيار سوى تفعيل الآلية، التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية على طهران.

وذكرت أنه بدلاً من عكس المسار، اختارت إيران تقليص الالتزام بشكل أكبر".

في غضون ذلك، رفضت إيران قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع النووي مع القوى العالمية، واصفة ذلك بأنه "إجراء سلبي"، لكنها عبرت عن استعدادها للنظر في أي مسعى بناء لإنقاذ الاتفاق.

وتخلت إيران، أكثر عن التزاماتها بموجب اتفاقية عام 2015 مع القوى العالمية الست بإعلانها في السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري، أنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع أنها أعلنت أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
06:42 PM

تمهيدًا لفرض عقوبات دولية.. تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران

فرنسا وبريطانيا وألمانيا رفضت انتهاكات طهران للاتفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فعلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم (الثلاثاء)، آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك أوردته "رويترز": "نحن لا نقبل التذرع بأن لإيران الحق في الحد من الالتزام بالاتفاقية".

ولفتت الدول الثلاث إلى أنه لم يُعد أمامها خيار سوى تفعيل الآلية، التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية على طهران.

وذكرت أنه بدلاً من عكس المسار، اختارت إيران تقليص الالتزام بشكل أكبر".

في غضون ذلك، رفضت إيران قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع النووي مع القوى العالمية، واصفة ذلك بأنه "إجراء سلبي"، لكنها عبرت عن استعدادها للنظر في أي مسعى بناء لإنقاذ الاتفاق.

وتخلت إيران، أكثر عن التزاماتها بموجب اتفاقية عام 2015 مع القوى العالمية الست بإعلانها في السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري، أنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع أنها أعلنت أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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