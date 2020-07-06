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فيديو.. أمير عسير عقب مقطع منتقد الخدمات السياحية: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا

قال: بحثنا عنك واستدعيناك وشكرناك والنصيحة صادقة ومن قلب تفيدنا.. شكراً لك

تداول الكثير من المواطنين، بشكلٍ واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأمير منطقة عسير تركي بن طلال وهو يشكر أحد مشاهير مواقع التواصل الذي انتقد بعض خدمات السياحة في منطقة عسير.

وقال أمير المنطقة: نبّهتنا لأمور واليوم بحثنا عنك واستدعيناك وشكرناك ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، وهذا شيء نفتخر به، وإذا جاءتك النصيحة نصيحة صادقة ومن قلب تفيدنا وبالعكس شكراً لك".

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. أمير عسير عقب مقطع منتقد الخدمات السياحية: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا
سبق

تداول الكثير من المواطنين، بشكلٍ واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأمير منطقة عسير تركي بن طلال وهو يشكر أحد مشاهير مواقع التواصل الذي انتقد بعض خدمات السياحة في منطقة عسير.

وقال أمير المنطقة: نبّهتنا لأمور واليوم بحثنا عنك واستدعيناك وشكرناك ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، وهذا شيء نفتخر به، وإذا جاءتك النصيحة نصيحة صادقة ومن قلب تفيدنا وبالعكس شكراً لك".

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
02:21 PM

فيديو.. أمير عسير عقب مقطع منتقد الخدمات السياحية: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا

قال: بحثنا عنك واستدعيناك وشكرناك والنصيحة صادقة ومن قلب تفيدنا.. شكراً لك

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
3
6,273

تداول الكثير من المواطنين، بشكلٍ واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأمير منطقة عسير تركي بن طلال وهو يشكر أحد مشاهير مواقع التواصل الذي انتقد بعض خدمات السياحة في منطقة عسير.

وقال أمير المنطقة: نبّهتنا لأمور واليوم بحثنا عنك واستدعيناك وشكرناك ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، وهذا شيء نفتخر به، وإذا جاءتك النصيحة نصيحة صادقة ومن قلب تفيدنا وبالعكس شكراً لك".

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